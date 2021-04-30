【姜B誕】姜糖豪花六位數賀偶像22歲生日　揚言要把銅鑼灣變成「姜濤灣」

▲ 姜糖豪花六位數賀偶像22歲生日，揚言要把銅鑼灣變成「姜濤灣」。

人氣偶像姜濤今日（4月30日）22歲生日。姜濤的粉絲「姜糖」們每年都為偶像大肆慶祝，今年當然不例外，出道踏入第3年的姜濤獲粉絲第三度包起同一電車站廣告牌。

另外，還包括電車車身、巴士站燈箱、大廈LED屏幕等，蹤跡遍佈港九，在姜濤所住的銅鑼灣區域更是鋪天蓋地式的生日廣告，姜糖們誓把銅鑼灣建成「姜濤灣」！

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▲ 姜B今日22歲生日。（instagram圖片）

姜糖送大禮

MIRROR成員姜濤由參加節目《全民造星》時已經累積了一大班忠心粉絲「姜糖」，令香港再度掀起一股追星風潮。由兩年前、姜濤20歲生日開始，姜糖們已經開始為他舉行「生日應援」，今日4月30日是姜濤的22歲生日，姜糖們所準備的生日應援規模比往年更加盛大。

去年姜糖曾經在巴士車身賣廣告，今年的「重頭戲」則選擇了電車車身，打造了一部「姜濤號」，並於4月23日至5月13日主要行駛石塘咀來往北角的路線。

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▲ 生日應援頭炮是「姜濤號」電車。（instagram圖片）

銅鑼灣變姜濤灣

「香港電車」的專頁更提到，百德新街電車站更暫時命名為「姜濤灣」。因為姜濤居於該站附近，所以每年姜糖都會包下該站的廣告牌，換出姜B的生日應援廣告。

另外，亦因為姜糖為姜濤準備的生日應援於銅鑼灣鋪天蓋地，所以亦因此而易名。

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▲ 連續三年包下同一電車站的廣告。（instagram圖片）

姜濤現身巨型LED屏幕

姜糖的第二波慶祝活動，是包下了香港及九龍旺區多個大廈巨型LED屏幕，播放姜濤的影片。

當中包括位於「姜濤灣」的Sogo巨型電視、黃金廣場、翡翠明珠廣場、羅素街，以及中環威靈頓街、尖沙咀重慶大廈和旺角百老匯7個具地標性的大型LED幕牆。

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另外，姜糖亦在九龍、新界十個九巴巴士站購下了生日應援燈箱，包括尖沙咀、旺角、佐敦、油麻地、荃灣、沙田、元朗及將軍澳。

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▲ 大廈LED屏幕的姜B應援。（instagram圖片）

此外，姜糖亦在姜濤生日正日出版的周刊雜誌中，買下中間跨版海報。

過往姜濤曾為香港世界自然基金會任代言人，姜糖亦以偶像之名向機構捐出一萬元港幣的善款。

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▲ 姜濤的跨頁雜誌廣告。（instagram圖片）

壽星仔姜濤於昨日已經在社交網站多謝一眾粉絲的心意，於在限時動態寫道：「謝謝大家為我做的一切，我都有看到！」又在剛踏入生日的凌晨更新帖文，並謂：「謝謝大家。生日願望，一切平安。」

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同場加映：姜濤訪問