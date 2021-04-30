  • 29°C
香港時間 : 2021430日 (週五) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姜B誕】姜糖豪花六位數賀偶像22歲生日　揚言要把銅鑼灣變成「姜濤灣」

娛樂 11:21 2021/04/30

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

姜糖豪花六位數賀偶像22歲生日，揚言要把銅鑼灣變成「姜濤灣」。

人氣偶像姜濤今日（4月30日）22歲生日。姜濤的粉絲「姜糖」們每年都為偶像大肆慶祝，今年當然不例外，出道踏入第3年的姜濤獲粉絲第三度包起同一電車站廣告牌。

另外，還包括電車車身、巴士站燈箱、大廈LED屏幕等，蹤跡遍佈港九，在姜濤所住的銅鑼灣區域更是鋪天蓋地式的生日廣告，姜糖們誓把銅鑼灣建成「姜濤灣」！

【考有Feel】純情姜濤玩遊戲情急揭「邪惡」一面　網民追問：誰教壞了姜B？【有片】

姜B今日22歲生日。（instagram圖片）

姜糖送大禮

MIRROR成員姜濤由參加節目《全民造星》時已經累積了一大班忠心粉絲「姜糖」，令香港再度掀起一股追星風潮。由兩年前、姜濤20歲生日開始，姜糖們已經開始為他舉行「生日應援」，今日4月30日是姜濤的22歲生日，姜糖們所準備的生日應援規模比往年更加盛大。

去年姜糖曾經在巴士車身賣廣告，今年的「重頭戲」則選擇了電車車身，打造了一部「姜濤號」，並於4月23日至5月13日主要行駛石塘咀來往北角的路線。

【ERROR成員】三爺IG粉絲逾20萬超越姜濤　193：估唔到我一句咁有影響力

生日應援頭炮是「姜濤號」電車。（instagram圖片）

銅鑼灣變姜濤灣

「香港電車」的專頁更提到，百德新街電車站更暫時命名為「姜濤灣」。因為姜濤居於該站附近，所以每年姜糖都會包下該站的廣告牌，換出姜B的生日應援廣告。

另外，亦因為姜糖為姜濤準備的生日應援於銅鑼灣鋪天蓋地，所以亦因此而易名。

【吸金王】姜濤逆市狂接逾30個廣告　姜B賺第一桶金盼買樓收租

連續三年包下同一電車站的廣告。（instagram圖片）

姜濤現身巨型LED屏幕

姜糖的第二波慶祝活動，是包下了香港及九龍旺區多個大廈巨型LED屏幕，播放姜濤的影片。

當中包括位於「姜濤灣」的Sogo巨型電視、黃金廣場、翡翠明珠廣場、羅素街，以及中環威靈頓街、尖沙咀重慶大廈和旺角百老匯7個具地標性的大型LED幕牆。

【接棒柏豪】姜濤夥拍蔡卓妍拍HPV宣傳片　姜B：對自己及另一半的責任

    點擊圖片放大
    +7
    +6

另外，姜糖亦在九龍、新界十個九巴巴士站購下了生日應援燈箱，包括尖沙咀、旺角、佐敦、油麻地、荃灣、沙田、元朗及將軍澳。

【調教你MIRROR】姜濤「教訓」粉絲惹批評　經理人花姐：我明白大家好愛MIRROR

大廈LED屏幕的姜B應援。（instagram圖片）

此外，姜糖亦在姜濤生日正日出版的周刊雜誌中，買下中間跨版海報。

過往姜濤曾為香港世界自然基金會任代言人，姜糖亦以偶像之名向機構捐出一萬元港幣的善款。

【瘋狂姜糖】姜濤拍節目被私生飯影響進度　姜B自揭遭狂迷打擾私生活

姜濤的跨頁雜誌廣告。（instagram圖片）

壽星仔姜濤於昨日已經在社交網站多謝一眾粉絲的心意，於在限時動態寫道：「謝謝大家為我做的一切，我都有看到！」又在剛踏入生日的凌晨更新帖文，並謂：「謝謝大家。生日願望，一切平安。」

【媽媽愛姜濤】帶姜糖女友回家食飯與姜B粉母親相認　父親一句話引爆家庭糾紛陷冷戰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【姜濤生日】姜B想退休後做回肥仔　姜濤感激花姐知遇之恩：應承同佢養老
11:46 2021/04/24
【姜濤生日】姜B想退休後做回肥仔　姜濤感激花姐知遇之恩：應承同佢養老
【考有Feel】令純情姜濤變心邪之女神　「考靚」Polly被封《全民造星III》罕見美女【有片】
17:37 2021/04/22
【考有Feel】令純情姜濤變心邪之女神　「考靚」Polly被封《全民造星III》罕見美女【有片】
【姜濤生日】姜濤回應與林思廷戀情　姜B最愛長直髮女生：可能30歲結婚
13:55 2021/04/24
【姜濤生日】姜濤回應與林思廷戀情　姜B最愛長直髮女生：可能30歲結婚
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
14:57 2021/04/24
【ERROR成員】肥仔待事業有成娶初戀女友　梁業無意減肥：姜B只得一個
【ViuTV一哥】強尼棄當工程師賣樓入行追夢　感激太太零怨言當最大後盾
16:19 2021/04/24
【ViuTV一哥】強尼棄當工程師賣樓入行追夢　感激太太零怨言當最大後盾
姜濤 Mirror 演員 娛樂人物職業 歌手 全民造星 ViuTV 電車 娛樂行業

最高瀏覽

【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰
21:18 2021/04/29
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰