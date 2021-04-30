【女人自強】開餐廳打幾份工儲教育基金　單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

▲ 可嵐打幾份工，過著營營役役的生活，只為讓兒子過得更好。

「他只有我可以依靠」，35歲的歌手兼餐廳老闆可嵐（Colleen）7年前離婚後，成為單親媽媽獨力撫養兒子。疫情下歌手工作及餐廳生意大受影響，可嵐打幾份工來維持生計，過著營營役役的生活，為了給10歲兒子更好的生活一直頂硬上，只因她選擇帶兒子來到世上，就要盡母親所能去照顧他。

升高一級的單親媽媽

斜槓族媽媽可嵐一方面繼續做歌手，另一方面教沖咖啡、教唱歌、教泰拳，也做主持、電台DJ、樂隊經理人、餐廳市場推廣等，擔起與兒子的兩口之家。對於「單親媽媽」的稱呼，她最初並不習慣甚至介懷，但後來自我安慰︰

我將Single Mom演繹為『升高媽』。單親未必是我們的錯，婚姻出現變化，我們仍選擇照顧小朋友，其實我們的承擔能力不比男士差。

▲ 可嵐淡然講述當年困境，卻是句句笑中有淚。（曾耀輝攝）

早前TVB舉行藝訓班面試，可嵐亦在場，欲向幕後配音發展。她表示唱過不少廣告歌，也為廣告錄旁白，覺得配音也是發揮到聲音的一種工作，因此有意一試。

為工作犧牲親子時間

當年24歲的可嵐嫁給日本餐廳老闆，翌年誕下兒子尤俊（Eugene），最終因家暴事件於2014年離婚。她現在從容憶述當時困境，卻是句句笑中有淚。

婚姻觸礁時，我很壓抑，覺得自己是垃圾，甚至前夫會用這些言語攻擊我，那段時間很不容易。

婚姻失敗後，她集中精神在事業上，創業過程經歷過許多挫折。尤其在餐飲服務業，她見盡形形色色的客人，有時無辜被痛罵，心中有很多冤屈，卻要繼續對人歡笑背人愁。可嵐哽咽表示︰

我回家跟兒子說，媽咪好想對你笑，不過我真的很累。今日在店裡不知被幾多人鬧過，但我一樣要對人笑、講『不好意思』……

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可嵐平日早出晚歸，母子相處時間離不開Eugene陪媽媽開工，或可嵐送兒子上學，少有深度溝通。她形容親子關係如拍拖，還在揣摩最適合二人的溝通方式。

擇偶以兒子為首要考慮

時至今日可嵐覺得生活仍未穩定，有感兒子愈大心理壓力也愈大，擔心他的升學教育開支更大。她不敢怠慢，勤力工作儲教育基金，希望有一天生活穩定下來，不必為下月的收入而徬徨。

我好焦急，寧願放棄自己所有娛樂時間，與朋友也疏遠了。以前會與朋友出席飯局或活動，現在我好深閨，想回家陪兒子。

▲ 可嵐坦言「兒子是我一部分」，兒子還是小朋友，生活上只有媽媽可以依靠。（曾耀輝攝）

別人看來可嵐好像失去了自己，但她不認為是犧牲，因為這種無形的壓力不斷推動她。對於愛情，她坦言此刻沒時間多想，有時見到別人晒恩愛也會羨慕，但目前養育兒子的責任更重大。她曾遇過一位男士，彼此互有好感，不過因一件事令她卻步︰

他醉酒時來電，跟我說︰『別以為我會鍾意你，你湊仔啦！』

可嵐當下內心很受傷，即使對方事後向她道歉，但她已漸漸疏遠他，更莫說做朋友。即使將來發展另一段感情，她也以兒子為首要考慮，對方必須接納她的兒子，只因「兒子是我的一部分」。

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終找出10歲兒理解力弱因由

Eugene在國際學校讀幼稚園，小學則入讀本地學校，小四的他英文能力突出，擅用英語表達，可是中文卻較弱。可嵐有感每個孩子都有自己的進步速度，她給予兒子空間，不想催迫他加快步伐。

老師曾指Eugene上堂不專心，行為表現想引人注意。可嵐透露兒子試過衝出馬路，無論她大叫「有車！睇車！」Eugene似乎聽不入耳，驚險場面嚇得媽媽一額汗。她掙扎了一段時間，決定帶兒子接受自閉症評估，初步發現他有自閉症譜系，理解能力較低，詞彙能力高，非文字創造力更強。可嵐解釋︰

他有時很聰明、天馬行空，有時卻連簡單的道理也理解不到，解不通他就會很固執。

雖然可嵐最初有點難接受，但知道兒子的問題出在哪裡後，對症下藥也是好事。她以前誤以為兒子刻意激怒自己，現在較容易理解這個孩子的感受。

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從前夫身上學會餐飲管理

現時可嵐主力投身餐飲業，2019年12月在紅磡Soda Mall開設「榕易。樂堂」，原本出售平靚正多餸飯，可惜疫情下生意未如理想，拍檔離開後僅得她獨力撐下去。她抱著打不死精神急急變陣，轉為台式Cafe「堂水.啡」，主打單品咖啡，吸引不少咖啡迷及年輕客人，同時兼顧位於元朗的會所餐廳。

逆市開店困難重重，但她堅持不裁員，如何艱辛都要保住員工飯碗。離婚之初，她帶著當時3歲的兒子沒居所也沒收入，幸得別人幫忙，今日她有能力做老闆，希望將助人信念延續下去。她不斷鑽研新菜式，又將為兒子秘製的滷肉推出，以為滷肉是母子最有回憶的食物，原來是壽司︰

他的爸爸做日本料理，我們也因這間日本餐廳而認識，我現在做餐飲業多少受前夫影響。

▲ 可嵐早已放下與前夫的恩怨，希望向前望找到自己的路向。（曾耀輝攝）

即使可嵐與前夫聯絡不多，但她感謝前夫讓她重回餐飲業，過去在對方身上學習的餐飲管理，今天用諸在事業上。事隔多年，可嵐早已放下與前夫的恩怨，只想向前望找到自己的路向。

這是兩個人的決定，既然分開了各有各的生活，依然希望他過得好。

可嵐鼓勵一眾失意的媽媽及女性，不要小看自己，當勇於踏出第一步離開舒適圈，就會發現世界其實很大。

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記者：駱秀玲