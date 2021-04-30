【新冠肺炎】印度變種病毒蔓延至少17國包括英美、新加坡　浙江港籍貨輪10船員確診

▲ 印度變種病毒蔓延至少17個國家，包括英國、美國及新加坡。

印度新冠肺炎疫情大爆發，確診數字屢創新高，已連續7日出現逾30萬宗感染，一星期內確診病例破200萬宗，傳染力驚人。世衛表示，全球最少有17個國家發現該變種新冠病毒株的確診案例。而浙江省衛健委昨日（29日）通報，新增11宗確診個案中，10宗由印度輸入，是香港籍貨船「華洋朝陽」船員。

據BBC報道，印度這輪疫情造成的死亡人數已超過20萬人。確診者眾，醫療設備匱乏，氧氣供應不足，醫院不堪重負，許多病人在等候床位時死亡。

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甚至連火葬場也供不應求，不停運轉。在首都新德里，工人被迫搭建臨時火葬柴堆，公園及其他空地也被用來火化，而家屬也被要求協助堆放木頭和進行儀式，幫助火化過程。

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印度昨天單日新增超過37.9萬宗確診個案，感染數字累計逾1,800萬宗。疫情嚴峻，政府5月1日起將擴大新冠疫苗接種計劃規模，所有18歲或以上成年民眾均可接種新冠疫苗，料有8.5億人符合資格接種新冠疫苗。

政府周三（28日）開放網上系統，供國民預約接種新冠疫苗，在頭幾個小時內已有最少800萬人登記預約，伺服器一度癱瘓，然而仍有早前已登記接種疫苗的合資格國民，被告知疫苗尚未送抵，無法為他們接種。

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彭博社報道指，印度合資格接種疫苗人士預計多達8.5億人，但當局根本沒有足夠疫苗存量。

世衛（WHO）近期把印度變種新冠病毒株列為「引起注視的變種」（variant of interest），意味著該病毒株較原始病毒更具傳染性、更致命，或讓新冠疫苗失效。

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世衛表示，據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）開放數據庫內，已經在最少17個國家、1,200組病毒基因序列中，檢測出印度變種新冠病毒株B.1.617。而上傳的病毒基因序列中，多數來自印度、英國、美國及新加坡。

印度疫情嚴峻，中國也出現由印度輸入的病例。浙江省衞健委周四（29日）通報，該省周三（28日）新增11宗確診病例，其中10宗由印度輸入，另1宗為無徵狀感染個案。患者都是中國籍人士，為港籍貨船「華洋朝陽」上的船員。

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責任編輯：羅嘉欣