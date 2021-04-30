【熱帶氣旋】今年新增6熱帶氣旋新名字　包括銀杏、藍湖等　

▲ 西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增六個名字。（政府新聞網圖片）

西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增6個名字：「銀杏」、「竹節草」、「藍湖」、「樺加沙」、「天琴」及「洛鞍」，分別取代造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋名字「玉兔」、「利奇馬」、「法茜」、「海貝思」、「北冕」及「巴蓬」。



聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會／世界氣象組織轄下的颱風委員會於第53屆會議中通過採用這些新名字，6個新名字的意義及提出的國家如下：

中國：銀杏──一種原產於中國的樹

越南：竹節──草竹節草

老撾：藍湖──一個在老撾的湖泊，意思為藍色的湖

菲律賓：樺加沙──快速移動

日本：天琴──天琴星座

老撾：洛鞍──燕子

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。超強颱風「玉兔」於2018年10月吹襲塞班島期間，造成至少2人死亡及133人受傷，並導致多處地方停電。「玉兔」亦為菲律賓北部帶來狂風暴雨，並引發山泥傾瀉和水浸，造成最少20人死亡。超強颱風「利奇馬」於2019年8月在華東共造成最少56人死亡和14人失蹤，逾1400萬人受災，直接經濟損失超過515億元人民幣。超強颱風「利奇馬」引發的暴雨亦在台灣造成至少2人死亡及11人受傷。強颱風「法茜」及超強颱風「海貝思」先後於2019年9月及10月吹襲日本關東地區，引致廣泛地區水浸及大範圍電力中斷，關東地區的海陸空交通癱瘓。2個風暴共造成最少102人死亡、618人受傷及7人失蹤。菲律賓在2019年12月接連受到超強颱風「北冕」及颱風「巴蓬」吹襲，共造成54人死亡及680人受傷。



有關最新的熱帶氣旋名單及名字的相關意義，請瀏覽香港天文台網頁。

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責任編輯：郭詩詩