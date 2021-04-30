【變種病毒】許樹昌稱染疫菲傭或源自早前確診印裔男子　若未來2周個案急升將成第五波疫情

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港現首宗本地感染新冠肺炎變種病毒個案，涉東涌映灣園悅濤軒第11座一名39歲菲傭證實確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容防疫措施放寬期間出現變種病毒是「唔好彩」，又指變種病毒傳播力比一般新冠病毒高1.5倍，未來14天觀察是會否出現社區爆發的關鍵；若本地確診數字急升，以及有更多宗源頭不明個案，造成本港第5波疫情。

許樹昌今日（30日）在一個電台節目表示，該名菲傭帶有雙重變種病毒株，包括N501Y和E484K變種病毒，屬南非或巴西變種病毒。他相信，菲傭最大機會與早前涉及變種病毒感染的印裔男子相關，因該男子在本月9日走入社區後去過不少地方，可能造成隱形傳播鏈，輾轉傳播至菲傭，但仍要視乎基因排序結果。

他又認為，該名菲傭與早前居住在堅尼地道8號的確診菲傭無關，因後者的病毒株只涉及N501Y英國變種病毒株。他又指，據報該名菲傭沒有周圍去，不能一口咬定變種病毒已在菲傭社群散播。

許樹昌指，菲傭的僱主分別是小學教師及心理學家，相信他們接觸學生及客人時會戴口罩，但由於接觸面廣，曾與兩人接觸的人士都應接受強制檢測。他又指，根據世衞最新指引，本港兩款疫苗對涉事個案2種變種病毒，均有中和、牽制的作用，呼籲市民盡快接種。

政府深夜發出強制檢測公告，指確診菲傭曾身處的5個指明地方被納入強制檢測公告，包括東涌富東廣場（連同富東街市）、東涌文東路公園、東涌映灣坊Fusion、東涌東薈城商場及青衣聖多默宗徒堂。詳情即看：【下一頁】

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一個節目表示，涉事外傭很大機會被海外返港人士感染，亦顯示變種病毒株已經流入社區，並出現隱形傳播鏈。他又指，外傭通常會到街市以及在周末時與鄉里見面，最大機會在這些情況下感染，認為當局需要關注外傭社群是否已有隱形傳播鏈，可能透過周末崇拜、教會活動等近距離接觸傳播病毒。

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責任編輯：陳子謙