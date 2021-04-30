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【印度人間煉獄】母為染疫子屈身向官員乞求救命藥　苦候多時無法取藥錯過兒最後一面

親子 11:33 2021/04/30

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一名印度母為染疫子屈身向官員乞求救命藥，苦候多時無法取藥，錯過見愛兒最後一面。

印度新冠肺炎疫情大爆發，確診人數屢創新高，過去一日新增37萬9千多宗確診，累計超過1800萬人染疫。印度醫療系統瀕臨崩潰邊緣，醫院床位、氧氣瓶及藥物等醫療資源即將耗盡，民眾不但無法入院接受治療，家屬更需四處求藥。網傳一名印度母親屈身行摸腳禮，向官員乞求救命藥，拯救其獨生子，苦苦哀求下仍無法取藥，她回到醫院時發現兒子已經離世，錯過見兒子最後一面的機會。

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據《India Today》報道，在印度北方城市Noida，女子Rinki Devi的24歲兒子早前確診並送到醫院治療，醫生稱需使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remedisvir）治療，但她要自己想辦法得到藥物。Rinki知道藥物只能向首席醫療官申請，於是她到其辦公室守候多時，終見到官員一面，遞交申請表。

無法取藥 錯過見兒子最後一面

從片段中可見，Rinki雙手合十、誠懇地對著首席醫療官請求並交上申請表，她更低頭屈身向官員施行「摸腳禮」，及後不斷乞求，

注射瑞德西韋能救我兒子一命。

然而，首席醫療官接過申請表後聲稱，暫時瑞德西韋短缺，無法提供藥物。Rinki只好繼續在辦公室等候，冀望有好消息，但直到下午4時仍未能獲得藥物，約30分鐘後，她返回醫院卻發現兒子已經離世，錯過見兒子最後一面。

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民眾批政府無能

事件引來不少網民狠批印度政府無能，形容民眾像乞丐一樣屈身求藥，「他的薪金是我們的稅，卻要我們像乞丐一樣屈身求藥，他們不會感到羞恥嗎？」更有人表示，有醫院因疫情高價賣藥，但政府沒有阻止，導致民眾需自己想辦法從黑市取藥。

同場加映︰公廁如同傳染病溫床　兒科醫生分享兒童去廁所5大防疫措施

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責任編輯：王明芳

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