【新冠肺炎】浙江舟山市錄10宗印度輸入病例　均為香港籍貨船「華洋朝陽」船員　

▲ 印度新冠疫情嚴峻。（路透社圖片）

印度近日錄得單日逾30萬宗新冠病例，浙江省衛健委昨日（29日）通報，該省4月28日錄得新增11宗確診個案，當中10宗由印度輸入，患者均為香港籍貨船「華洋朝陽」的船員。

浙江舟山市衛健委表示，近日接獲海關通報，指中國香港籍貨船「華洋朝陽」11名船員新冠核酸檢測呈陽性，4月28日下午，經覆核及專家組判定為10宗確診新冠肺炎病例，1宗無症狀感染者。該市已緊急啟動應急處置預案，及時組織對該船流行病學調查、密切接觸者管控等工作。11名船員於本周一（26日）已全程閉環轉入定點醫院診治，其餘9名船員繼續在船上留觀。

另外，國家衛健委今日（30日）通報，截至4月29日12時，新增確診病例13宗，均為境外輸入病例，包括上海錄得7宗，廣東2宗，山西1宗，江蘇1宗，福建1宗，海南1宗，同日沒有錄得新增死亡病例；另新增3宗疑似病例，均為境外輸入病例，包括上海2宗，內蒙古1宗。

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責任編輯：郭詩詩