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【明星扮靚】周柏豪當救生員舊照MK味濃　操肌成大隻仔靠兩大飲食秘訣

娛樂 12:05 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

周柏豪18年前當救生員的舊照在網上瘋傳。

昨日（4月29日）於Facebook傳出一張舊照，相中為兩名救生員，有網民發現其中一名正是藝人周柏豪。照片於2001年拍攝，當時的周柏豪捲起上衣晒不太明顯的腹肌！

雖然相中的周柏豪髮型頗「騎呢」，不過他十分大方，自己也在個人社交平台上載此舊照，同時上載2019年演唱會所拍的照片作對比，寫道：「網上突然出現2001年舊照一張，差不多20年時間的對比，改善身形的成功個案。」並寫明照片在將軍澳泳池拍攝。

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周柏豪入行前曾任救生員。（Instagram圖片）

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少年柏豪MK味濃

很多人也知道周柏豪入行前曾當救生員，他亦考獲游泳教練與救生員執照。

今次傳出的舊照在2001年所拍，當時周柏豪年僅17歲，相中的他身型瘦削、皮膚黝黑、髮型豎起，再加上呆滯的表情及捲起的上衣，令不少網民都笑爆，直指他以往MK味甚濃。

與柏豪在2018年開演唱會比較可見，經過18年洗禮，他的身型變得健碩，更有明顯的6嚿腹肌，非常有睇頭，已由瘦仔進化成大隻仔。

其實，周柏豪多年來一直有運動的習慣，每星期都會跑步、打波及健身。他亦曾試過在演唱會籌備期間，一星期做7至8次健身，非常勤力才Keep到好身型。

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2個飲食秘訣助操健碩身型

不過柏豪直指，除運動外，適合的健康餐單亦非常重要。他曾表示Keep fit時的餐盒主要以沙律及白烚雞肉及三文魚為主。

柏豪已戒掉紅肉多年，如牛羊鴨豬等，亦不吃魚翅，既可保持身體健康，亦為環境保育出一分力。而且，其健身餐盒不只對食材講究，亦非常注重食物的烹調方法，他經常在家以慢煮方法，煮出既能保持肉汁鮮味又清淡的食物，同時並再配以健康沙律。全靠飲食加健身，柏豪由此成為大隻佬。

同場加映：張明偉專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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