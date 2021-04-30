【印度偏方】迷信牛尿牛糞可消毒防疫　印度政客強餵重症患者飲牛尿治病

▲ 迷信牛尿牛糞可消毒防疫，印度政客強餵重症患者飲牛尿治病。

印度新冠肺炎疫情大爆發，再多近38萬人染疫，全國累計確診人數超過1800萬，超過20萬人死亡。疫情失控、醫療系統崩潰之時，執政黨印度人民黨（BJP）的黨員竟在Twitter上傳一條給新冠患者飲牛尿的影片，引起當地民眾撻伐。

▲ 一名BJP黨員，竟將手中一瓶黃色液體，倒入患者口中。

綜合外媒報道，影片是由印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）所屬政黨──印度人民黨蘇拉特分部祕書長賓達爾（Kishor Bindal）上傳至Twitter，並寫著：「成員正在幫助新冠肺炎病人」。

▲ 患者完全無法拒絕或呼救，只能眼睜睜地看著對方將牛尿倒入自己口中。

從短片可見，一名年長的新冠重症患者正躺在病床上，嘴還插著喉管，仰賴呼吸機生存。但病床旁邊一名BJP黨員，竟將手中一瓶黃色液體，倒入患者口中。而患者完全無法拒絕或呼救，只能眼睜睜地看著對方將牛尿倒入自己口中。

據拍攝影片者介紹，這名患者喝的就是「Gau Mutra」（牛尿）。

影片隨即在網上瘋傳，大批網民怒斥行為荒謬：

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其後，Kishor Bindal立刻將影片刪除，暫時沒有對事件作任何解釋。

議員：牛尿、牛糞有助治療冠狀病毒

其實早於去年，印度人民黨議員Suman Haripriya就曾在集會上表示，牛尿、牛糞有助治療冠狀病毒，甚至癌症。另一名人民黨議員Sanjay Gupta也稱，古印度教儀式及牛尿可殺死空氣中及體內的病毒；用牛糞清掃地板也可遏制病毒。

古老的印度人都會用牛糞清掃地板，已證實這是種消毒劑，只不過現今的人類忘記了。我肯定如果大家再次這樣做，病毒就不會入侵他們的家。另外，大家也應該飲牛尿來預防病毒，因為母牛（Gau Mata）的產物都有神奇抗病毒的特性。

▲ 印度男子身體力行，以牛糞沐浴。

當中更有印度男子身體力行，以牛糞沐浴的影片，震驚無數網民。影片中，4名男子站在牛糞池中，表示「牛糞是靈丹妙藥，如果我們每6個月用牛糞洗一次澡，就可以潔淨全身。」然後全身浸在牛糞池中。又有印度男子直接在牛隻排尿期間，直接用新鮮牛尿洗面、飲尿。

▲ 印度男子在牛隻排尿期間，用新鮮牛尿洗面。

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責任編輯：羅嘉欣