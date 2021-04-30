【開心速遞】林凱恩城大副學士修公共關係　林媽媽獲獎學金讀神學

▲ 林凱恩與修讀神學的母親同一年拍畢業照。

2015年港姐林凱恩（Iris）因《愛‧回家之開心速遞》演Bonnie一角而為大眾認識，近年更成為TVB力捧的小生之一。自小父母離異隨媽媽生活的林凱恩十分孝順，與母親感情十分要好，當年參選港姐也是為一圓母親的心願。

林凱恩靠著努力於2014年修畢城大專上學院公共關係及廣告社會科學副學士課程，而林媽亦十分好學，花7年時間於神學院修讀輔導學士課程，兩母女更同年畢業，雖然只是修畢副學士，林凱恩未感自卑：「我學到的得到的一定不比其他的少。」

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▲ 林凱恩為2015年港姐。（取自instagram）

修讀公共關係

林凱恩自細居住將軍澳區，小學、中學也於該區就讀，中學時代她就讀仁濟醫院王華湘中學，Iris讀中學時有一大班好姊妹，由於跟同學們一起經歷最後一屆會考及高考，是故感情特別好。每逢同學生日，都會約同一起慶生。

在Iris讀中學時，父母便離異，從事秘書工作的林媽媽獨力養大Iris兩兄妹。林凱恩曾於TOPick訪問裡分享母女情，直言覺得媽媽很偉大：「知道媽媽辛苦，以前她要上班，每天早上定必煮早餐給我吃，這是我覺得很溫馨的一件事。」

Iris於2014年修畢香港城市大學專上學院公共關係及廣告社會科學副學士課程後，翌年她報名參加《2015年度香港小姐競選》，並奪得「友誼小姐」獎。

林凱恩就讀的香港城市大學專上學院現改名為香港伍倫貢學院，現時隸屬澳大利亞伍倫貢大學，他們所開辦的社會科學副學士課程是為期2年的全日制課程，學習的範疇包括大眾傳媒、傳播及新聞，完成課程後獲頒社會科學副學士（公共關係及廣告）資格。

當年林凱恩於IG分享行畢業禮的相片，她並寫道：「第一個畢業典禮，這兩年我終於捱過，雖然只是副學士，但我學到的得到的一定不比其他的少。」

▲ 2014年林凱恩於城大修畢副學士課程。（取自instagram）

林媽媽好學不捲

林凱恩曾透露媽媽其中一個心願是戴上四方帽，林媽媽亦實行終生學習，去了伯特利神學院修讀輔導學，林媽媽亦十分有恆心及毅力，用7年時間修讀神學，更成功獲得獎學金，相當厲害。

母女最特別的經歷，是Iris跟媽媽同於2014年畢業，十分有意義。林凱恩曾說：「想不到大家於同一年畢業，還可一起拍攝畢業照，這不是所有人都會有的經歷。」

林凱恩當年曾於IG分享母女一起影的畢業照兼寫道：「我最敬重的媽媽終於畢業了，一個努力讀了7年神學，早上還要工作的媽媽，讀書最大的目的竟然是為了可以幫到更多的人。我真心為她感到自豪，仲要拎到獎學金，這個女人不簡單，我會掛住同媽媽一齊趕功課的日子，作為女兒心感欣慰，愛你。」

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孝順女林凱恩

Iris大讚熱心助人的媽媽修讀課程也是為了幫助別人：「她星期六日會做義工去幫人，在她身邊，我學到『幫到人就去幫』，不要理會付出了多少，因為我們都希望能溫暖人心。」

林凱恩於2015年參加香港小姐，她參選正是代媽媽圓夢：「媽咪以前被指長得像戚美珍，很美，可惜工作太忙並要照顧我們，沒法選美。」

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憑努力獲得認同

林凱恩於2017開始參演處境劇《愛．回家之開心速遞》，她憑著角色火速入屋，之後於《她她她的少女時代》演19歲少女張晴完全沒違和感，及至2020年，她於《降魔的2.0》中再度飾演「張佩玲（Ling）」一角，演技又獲觀眾稱讚有進步，並入圍《萬千星輝頒獎典禮2020》「飛躍進步女藝員」最後五強。

演藝事業發展不俗，她亦感激家人的支持：「他們給我自由去追尋自己的夢想，我讓他們看見我的付出，看見自己的女兒能登上電視機。」

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