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【2021母親節】太古地產送鈎織小擺設賀母親節　2,000份空氣草3區快閃免費派【內附地點】

休閒消費 11:58 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

太古地產送上鈎織小擺設祝賀母親節，集環保、展才、創就業及慈善多重意義。（太古地產提供）

太古地產愛心大使連繫了社區的鈎織巧手，邀請來自香港基督教女青年會和離島婦聯一群尋常百姓家的婦女，發揮專長鈎織2,000個小擺設，賺取額外收入幫補家計，為社區創造了更多就業機會。另有3款趣致動物造型擺設，包括醒目小鷹雄、八足咁多爪及真的變身鳥 ，將以慈善價50至100元同步於網上發售，以支持婦女就業。

小擺設連空氣草贈送，毋須土種，容易打理，讓大家綠化生活空間。（太古地產提供）

適逢母親節臨近，太古地產愛心大使將於5月7至9日在三區快閃，免費向太古坊、太古城中心及東薈城名店倉的訪客派發共2,000份綠色小擺設，同時贈送毋須泥土種植兼可淨化空氣的空氣草，在母親節期間送上小心意。

母親節快閃派禮物詳情：

5 月 7 日 (五) 太古坊德宏大廈1樓，近Artis Tree

5 月 8 日 (六) 太古城中心2樓西橋，近BANCHAN & COOK

5 月 9 日 (日) 東薈城名店倉2樓，近cdf Beauty

每人限取一份，數量有限，送完即止。

3小時快閃現場將展出編織藝術家La Belle Epoque的編織藝術品。（太古地產提供）

此外，快閃現場將展出編織藝術家La Belle Epoque特別為本活動創作的編織藝術品，造型是貓頭鷹媽媽頭頂小鷹，盡展親情，絕對是親子打卡熱點，快閃為時3個鐘，把握機會不要錯過。

記者：周美好

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