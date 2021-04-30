【家居意外】BB深夜無故異常哭喊送院　翻查CCTV揭外傭疑瞌眼瞓跌BB落地

▲ 一名外傭疑打瞌睡令BB墜地，BB深夜大喊送院求診，其後僱主翻查閉路電視揭發事件。

香港有不少家庭尤其雙職父母，都會聘請外傭協助處理家務和照顧小朋友，當中包括初生嬰兒。網上近日熱傳一名外傭手抱BB坐在梳化時，疑因打瞌睡「鬆手」，令BB轉身跌到地上頭部著地。當晚深夜BB異常大喊，送院後僱主翻查家中閉路電視始揭發事件。

外傭疑打瞌睡未有抱實BB致墜地

最近有網民在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指從「媽媽谷」收到一條閉路電視影片，該名傳出片段的港媽稱，BB日前在半夜無故不斷哭喊，其後帶BB到醫院求診。港媽之後翻查家中閉路電視嘗試找出原因，才發現當日下午外傭抱著BB時懷疑打瞌睡，令BB從梳化跌到地上。

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該段5秒長的影片顯示，事發為4月27日下午5時多，一名外傭坐在梳化，手抱著BB躺在其大腿上。期間外傭雙手未有抱實BB，BB轉身後跌到地上頭部著地大喊。外傭見狀立即抱回BB到懷中安撫。發帖者表示，事後外傭並無向傭主提起此事，直至港媽翻查閉路電視才揭發事件，

媽媽谷個媽媽話今晚要留院觀察。

帖文一出引起網民熱議，大批網民均為BB大感心痛，斥外傭安全意識太低，而且未即時通知僱主，隨時令BB錯過最佳治療時間。

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消防處：最安全的地方「家中」，郤隱藏了不少危機

根據消防處的資料，小孩及嬰兒在家中跌倒的原因有很多，家長應做好預防避免家居意外發生，例如不可在無人看管的情況下將孩子或嬰兒放置於高處，及應時常清理好地上之玩具和雜物等。如不慎發生意外，可參考急救法：

1. 保持鎮定。如有需要，立刻召援。

2. 檢查小孩/嬰兒的清醒程度。

3. 檢查小孩/嬰兒氣道是否暢通（可否哭叫、說話），呼吸是否足夠及血液循環是否正常（觀察面色、呼吸深度、呼吸速率等）。

4. 如小孩呼吸及血液循環正常，檢查有否其他受傷。

5. 如有出血情況，檢查傷口有沒有異物。如無異物，可用一些清潔敷料覆蓋傷口，並用手在傷口上加壓止血，與及把傷肢提高，減少出血。

6. 如受傷部位出現任何變形或腫脹，切勿移動傷處，立即召援。

帖文獲「外傭僱主必看新聞訊息」發帖人授權轉載。

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責任編輯：王明芳