【無罪釋放】涉轉介病人到自設眼科診所　明愛3前眼科醫生行為失當罪不成立

▲ 明愛醫院前副顧問醫生涉串謀另外2名曾同院的醫生，轉介病人到私家眼科診所看診等，被控串謀犯公職人員行為失當罪，今日於區域法院被裁定罪名不成立。（經濟日報資料圖片）

明愛醫院前副顧問醫生，涉串謀另外2名曾在同醫院工作的醫生，轉介多名病人到他們開設私家眼科診所看診等，3人被控串謀犯公職人員行為失當罪，前副顧問醫生另涉盜竊醫院藥物被控，3人早前否認控罪受審，今（30日）於區域法院被裁定罪名不成立。法官裁決時指，控方無法證明被告明知故犯及有非法協議；至於醫生的外診工作是否有合理辯解，法官認為是醫管局內部問題，最終裁定所有控罪均不成立。

3名被告邱承建（40歲）、朱東麒（46歲）及朱東恒（43歲），3人同被控1項串謀犯公職人員行為失當罪；首2名被告被控1項相同控罪；而次被告及第3被告另被控1項相同控罪，首被告另被控1項盜竊罪。

串謀犯公職人員行為失當罪指，3名被告於2012年1月4日至6月21日期間，串謀使當時於明愛醫院任職副顧問醫生的首被告，在執行其公職過程中，無合理辯解而故意作出不當行為，即轉介其在明愛醫院診治的病人到次被告經營的私家診所，向另外兩名被告披露該些病人的資料，以及到該尖沙咀診所從事外間工作。

盜竊罪則指，首被告於2016年5月26日，從醫管局偷竊29瓶滴眼劑及9支眼藥膏。

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記者：林欣樂