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【2021母親節】汀蘭居+悦品酒店海鮮自助餐孝敬媽媽　預訂可享8折優惠+心意小禮品

休閒消費 12:13 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

汀蘭居Bay’s Kitchen & Bar自助餐供應冰鎮海鮮等豐富菜式 (酒店提供)

母親節快到，限聚令亦逐步放寬，不如一家人帶媽媽去食自助餐，歡度節日！兩間酒店汀蘭居及悦品酒店特別呈獻母親節海鮮自助餐，預訂自助餐可享高達8折優惠外，酒店更為每位媽媽送上匡智會學員製作的仿真康乃馨乙枝，令節日倍添感動。

汀蘭居Bay’s Kitchen & Bar於母親節當日呈獻全海景海鮮自助餐，一邊欣賞無敵海景，一邊品嚐一系列鮮味無窮的美饌。自助餐提供逾50款美食佳餚，重點推介無限量供應的新鮮即開生蠔及冰鎮海鮮 (鱈場蟹腳、翡翠螺及藍青口)，現場更特設惹味燒烤區，供應烤羊架及烤大蝦等。甜品方面，每位媽媽更可獲贈椰皇椰汁燉桃膠一客，滋潤養顏。

    點擊圖片放大
    +2

悦品酒店The Platter誠意送上「龍蝦 ‧ 飽魚 ‧ 海鮮自助晚餐」，每位賓客可獲贈海鮮拼盤一份，包括龍蝦(半隻)、新鮮鮑魚、麵包蟹(1/4隻)、鱈場蟹腳、藍青口及海蝦。另外，廚師即切燒頂級紐西蘭肉眼或西冷、燒羊架配迷迭香肉汁、日式清酒煮蜆等，必定令您回味無窮。此外，女士們愛戴的滋養甜品不可或缺，每位贈送椰汁花膠燉燕窩一盅。

    點擊圖片放大

汀蘭居

地址: 荃灣青山公路123號

電話: 2945 1138

時間：中午12:00–下午3:00/ 下午6:30-晚上9:30

優惠日期：2021年5月9日

價錢(8折後)：自助午餐：成人港幣366.4元，小童港幣206.4元 / 自助晚餐：成人港幣398.4元，小童港幣219.2元

另收原價加一服務費

 

悦品酒店‧荃灣

地址: 葵涌青山公路葵涌段443號

電話: 3891 1928

時間：下午6:00–晚上9:00

優惠日期：2021年5月8及9日

價錢(8折後)：成人港幣398.4元，小童港幣302.4元

另收原價加一服務費

記者：曾嘉善

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