【屯馬線列車測試】5月2日西鐵線屯馬線一期首班車延至7時半開出　港鐵提供10條巴士線接駁

▲ 港鐵本周日(2日)就屯馬線通車前全線列車測試。（經濟日報資料圖片）

港鐵本周日(2日)就屯馬線通車前全線列車測試，西鐵線及屯馬線一期於當日首班列車，將延至上午約7時半開出。運輸署指已協調港鐵及九巴當日清晨安排特別運輸服務，包括提供10條免費接駁巴士路線，同時會密切監察各重鐵線的服務情況，如有需要會加強服務以應付新增乘客需求。

港鐵屯馬綫目標第3季全綫通車，早前更公布4月至6月至少六個周末的午夜收車時間，將全線試車模擬日常營運；而本周日(2日(西鐵綫和屯馬綫一期的頭班車服務，需延遲2小時開出，期間港鐵提供免費駁車，也設特別票務安排。

運輸署為應付有關地區市民的乘車需求，已協調港鐵及九巴於當日清晨安排特別運輸服務，詳情如下：

港鐵將提供10條免費接駁巴士服務，於周日清晨5時15分開始行駛，班次約為2至10分鐘。其中3條沿站停路線K99、W3及M24分別覆蓋西鐵線及屯馬線一期沿線各車站，而其餘七條特快跨區路線D1、D2、W1、W2、M17、T1及T2將提供直接服務連接東鐵線及東涌線。

運輸署及港鐵會密切監察各重鐵線的服務情況，如有需要會加強相關鐵路線服務以應付新增乘客需求。

為配合往來屯門、天水圍及元朗一帶的乘客需求，港鐵亦會於周日清晨調派更多雙卡車輛行走各輕鐵路線，以加強服務。

九巴會密切監察多條九巴路線當日清晨的乘客需求情況，有需要時會加強相關服務。

運輸署緊急事故交通協調中心會聯同相關政府部門和公共交通營辦商，密切監察當日早上交通及公共運輸服務情況，提醒市民預早計劃行程，並預留足夠時間出行。

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責任編輯：陳正怡