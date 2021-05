【#感冒才補充已經太遲？】 維他命C原來要這樣攝取！

踏入4、5月正值春夏交替的時份,雖然午間氣溫偶爾偏熱,但日夜溫差有時仍頗大,遇上陰天或毛毛細雨的乍暖還寒天氣,容易患上傷風感冒或流感,身體不適難免影響學習和工作,尤其是坐車或在辦公室工作,即使流鼻水亦要在口罩強忍,實在令人困擾不已!再過一兩個月炎夏正式來臨,經常流汗出入冷氣場所「乾完又濕」,就更加容易中招了!

▲ 近日天氣乍暖還寒,身體容易出現傷風感冒等小毛病,要注意休息及營養吸收。

相信大家都聽過「吸收足夠維他命C有助增強免疫力」這條保持健康的金科玉律,但有所聽聞或真是懂得如何達至預期效果,兩者始終有別。事實上,不少人的確未有掌握正確的攝取維他命C方法!一齊聽聽註冊營養師劉嘉豪(Jim)簡述:

維他命C不能「攝得太遲」

「首先,不少人生病後才攝取維他命C,從營養學的角度,並非最有效方法。事實上,白血球細胞中維他命C的濃度約為血漿的50至100倍左右*,從而保持正常的免疫力功能,惟人體並不能長時間將維他命C濃度維持在較高水平,因為水溶性的維他命C 不會儲備,當你生病後才想大量攝取作補充,往往亦只能達至稍為抑制病徵的效果。」

一見作病趕快攝取

劉嘉豪指出,成年人每日最少需要攝取約含量90毫克維他命C (約3個檸檬的維他命C)**,此水平只僅足以維持生命,想達至預防疾病的目標則需調高攝取量。他建議,攝取維他命C要採用「防患於未然」的策略,例如精神疲累、心情煩躁、牙肉紅腫或容易出血、肌膚變得乾涸等,有可能是身體出現「作病」警號,這時便要趁未真正病出來時,趕快攝取足夠維他命C。

另外,由於維他命C屬水溶性維他命,在天氣炎夏的日子,因身體容易流汗,流失量亦會隨之遞升,加上維他命C不能透過自身製造, 必需要透過食物、飲品或營養補充品攝取,因此建議「持之以恆」,為健康著想每日補充維他命C,有助持續地增強免疫力。

▲ 成年人每日最少需要攝取約3個檸檬含量的維他命C(約90毫克)以維持生命,想達至預防疾病的目標則需調高攝取量。

每日一C!免疫力係要儲返嚟!

由日本直送的維他命及營養碳酸飲品奧樂蜜C,內含相當於約11個檸檬含量的維他命C、維他命B2、B3、B6及蜂蜜﹐輕鬆地滿足一日所需,每日飲一支最適合想增強免疫力、為對抗疾病侵擾加多一重把關的健康達人。加上容量輕巧,每支120毫升裝方便攜帶夠貼心,迎合都市人的急促生活步伐,一家大細均合適,全家人時刻與健康同行,冷凍後飲用口味更佳!

▲ 每支奧樂蜜C內含相當於約11個檸檬含量的維他命C、維他命B2、B3、B6及蜂蜜﹐每日一C便可輕鬆儲備充足免疫力。

參考資料:

* Carr, A. C., & Maggini, S. (2017). Vitamin C and immune function. Nutrients, 9(11), 1211.

** Office of dietary supplements - Vitamin C(NHS). (n.d.). Retrieved April 28, 2021, from https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/

(資料由客戶提供)