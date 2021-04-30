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【印度人間煉獄】妻子染疫亡村民憂播毒不准火化　印度7旬翁獨自搬屍乏力蹲路邊

健康 12:35 2021/04/30

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印度7旬老翁欲火化妻子遺體，但遭村民拒絕。

印度新冠肺炎疫情嚴峻，本周四（29日）單日新增逾37.9萬宗確診個案，累計確診人數逾1,800萬，死亡人數逾20萬。該國北方邦（Uttar Pradesh）一名七旬老翁的妻子染疫身亡，惟因村民認為火化會傳播病毒，他逼於無奈，獨自騎單車搬運遺體離開，途中更乏力跌倒，一臉無助地蹲在路邊。

老翁無助地蹲在路邊，其妻子的遺體則跌在地上。（twitter圖片）

新德里電視台（NDTV）報道，網上傳出兩張令人心酸的相片，當地警方指出，相中人為70歲老翁Tilakdhari，是北方邦喬恩普爾（Jaunpur）一條村的村民。老翁的妻子感染新冠肺炎，在醫院病逝後，院方用救護車運送其遺體回家。不過，村民表明不許遺體在村內火化，認為火化會傳播病毒。

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因無法說服村民，老翁決定把妻子遺體運到附近的賽河（Sai river），惟村民拒絕幫忙。於是，老翁獨自騎單車搬運遺體，途中他連人帶車倒下，遺體也跌在地上。他無助地蹲在路邊，一名警察恰巧經過，發現老翁孤獨無援，遂請同僚一起幫忙，提供葬禮所需物品，協助他火化遺體。

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責任編輯：羅嘉欣

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