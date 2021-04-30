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【阿爸偷情】港男返家驚見陌生女全身滴水　尷尬撞破6旬父出軌︰阿媽知道實有命案

親子 13:16 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

一名港男提早收工返屋企，意外撞破爸爸出軌，不是如何是好。

帶小三返屋企偷食好危險！一名港男前日（28日）提早收工回家時，意外撞破6旬爸爸與一名年紀相若的陌生女子出軌，女方見狀從浴室出來急步離開，港男形容場面非常尷尬，女方離開時全身還在滴水中，他也急急返入房定驚，並馬上在「連登討論區」發文向網民求救。

家住公屋的港男在帖文中表示，常以為連登仔的家庭故事很荒謬可笑，想不到如今發生在自己身上。他解釋平日自己7點幾才收工回家，媽媽返夜更4時許去上班，故平日下午某時段家中只有老父一人。不過，港男是日外勤工作可以提早收工，5時許就返到屋企，竟意外目睹香艷畫面。

該名女子從浴室行出來，全身還在滴緊水，未抹身就穿回衣服離開。老父很緊張問港男為何提早回家，港男感到尷尬馬上入房，連外賣晚飯都遺留在廳中，久久不敢出房取回。

他形容該名女子與老父年紀相若，但外表平平，「又老又肥又黑，屯門公園娜娜比佢靚」，更比不上媽媽。他擔心一旦媽媽得知，恐會家散人亡。

點擊圖片即睇撞破老父出軌過程︰

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網民︰取「掩口費」是常識吧

網民叫港男應趁媽媽未回家時，好好與老父溝通，給老父一個解釋機會。有人笑言是問老父取「掩口費」的好機會！點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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