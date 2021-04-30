【印度人間煉獄】醫療系統爆煲救護車短缺　母染疫亡兒子女婿夾屍送火葬場

▲ 印度一名染疫婦女不治，因等不到救護車，其兒子及女婿只能用電單車夾屍送往火葬場。

印度出現新一波新冠肺炎疫情，確診數字持續上升，累計超過1800萬人染疫，單是過去一日已新增逾37萬宗確診。印度醫療系統爆煲，藥物、醫療物資、救護車等短缺，染疫民眾只能自救，甚至有家屬要自行處理親人遺體。當地一名染疫婦女不治，等不到救護車，其兒子及女婿只能用電單車，把屍體夾在中間送往火葬場。

往醫院途中離世遭趕下車

綜合印度媒體報道，疫情嚴峻下，印度南部的安得拉邦（Andhra Pradesh）發生令人痛心的事件。該名年約50歲的媽媽確診後，家人於本周一（26日）將她送往一間私人醫院接受治療。醫護人員為她檢查時，發現她的氧氣含量低，並建議進行腦斷層掃瞄，以確定問題所在。

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然而，媽媽進行腦斷層掃瞄後，在返回醫院的途中去世了。司機知道她去世後，隨即將她們一家驅趕下車，並開車離開。家人召喚救護車被拒，當地民眾亦因害怕在運屍過程中受感染，均不願意借出車輛給他們。

兒子女婿駕電單車載屍

在無計可施下，婦人的兒子和女婿決定自己駕駛電單車載屍，將媽媽的遺體送回15公里外的家鄉，在火葬場進行火化。

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從影片可見，兒子和女婿夾著媽媽的屍體，把她安置在二人之間的電單車座位上。在他們駕電單車回鄉途中，卻遇上警員查問，他們向警員解釋自己的困境，警員其後讓他們離開。

有關影片在網上傳開，才令事件公開，網民因此對當地疫情大感震驚。據知，婦人的遺體最終順利在火葬場進行火化。

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責任編輯：王明芳