【威廉錫婚】威廉凱特結婚10周年「放閃」　4大貼地育兒法教出獨立孩子

▲ 威廉凱特慶祝結婚10周年。

英國威廉王子與凱特王妃近日迎來結婚10周年「錫婚」，並在官方社交媒體發布了2張甜密合照「放閃」。二人婚後育有3名子女，而夫婦反皇室傳統的貼地育兒法亦備受讚賞。

▲ 威廉和凱特慶祝結婚10周年。（facebook圖片）

從照片可見，凱特身穿淺藍色的碎花長裙，威廉則穿著藍色裇衫和毛衣。而第一張照片中，威廉深情地凝視面帶笑容的凱特；第二張照片中，威廉笑對鏡頭，凱特則靠在威廉的懷中，神情「甜到漏」。凱特亦不忘戴上當年威廉求婚的藍寶石戒指，這也是已故戴安娜王妃的訂婚戒指。

綜合外媒報道，凱特出生於中產家庭，父親是機師、母親是空姐，後來創立郵購業務，主要售賣派對用品。她與威廉在2001年於蘇格蘭的聖安德魯大學（University of St Andrews）相識並相戀，經過10年愛情長跑後，兩人於2011年4月結婚。

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過去10年間，兩人先後誕下3名子女，包括7歲喬治王子、5歲夏洛特公主和3歲路易王子。夫妻對於育兒一直親力親為，主導子女的家庭教育，教他們學習生活上的實用技能，包括以下4大貼地育兒法︰

1. 野外探險

雖然在疫情下，子女需要用電腦上網課，但凱特都會限制子女使用電子產品的時間，避免過度沉迷。每當空閒時，他們就會一家五口到戶外遊玩，希望讓孩子呼吸新鮮空氣，並融入大自然。

皇室專家Katie Nicholl稱夏洛特公主很喜歡蜘蛛，凱特經常帶她到戶外近距離觀看蜘蛛，實地上一堂「自然課」，還不少得「地理課」，一家五口到野外實地探險。

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2. 不要怕髒

凱特亦喜歡與孩子們一起畫畫，並且不怕小朋友弄到一團糟，即使身上沾滿顏料也不是問題。她認為，有小孩的家，根本不可能一塵不染，不要怕孩子弄髒，才可以讓他們享受玩樂的時光。

3. 蹲下與孩子說話

此外，凱特和威廉經常擁抱孩子和蹲下來與孩子說話，這樣可以令孩子感到被尊重，知道自己是重要的存在，提升自信和自尊感，令他們能更自在地表達。凱特亦鼓勵孩子表達情感，她認為人有情緒是正常的事，說出自己的感受有助他們處理成長過程中的成功和挫折。

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4. 選擇適合的學校

夫婦無論公務多繁忙，只要有空就會親自送小孩上學，而他們為孩子選的學校，也是以孩子的所需為首選。大仔喬治王子曾就讀蒙特梭利學前班，通過遊戲來學習，這就顯示兩夫婦採用非正式的方法來教育孩子。而目前喬治王子和妹妹夏洛特公主，均在南倫敦的私立湯瑪斯巴特希貴族學校（Thomas's Battersea）就讀。

Katie Nicholl評論，按著威廉王子夫婦實行的育兒方法，將有助這3個小王子及小公主成為皇室適應力最強的一代。在兩人的教養下，3名孩子也非常生性，其中夏洛特公主在去年5月生日時，跟隨父母和哥哥一同為社區組織服務，與家人一起製作新鮮麵食，再親自敲門將意粉送到諾福克郡（Norfolk）的基層長者家中，充滿愛心。

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責任編輯：王明芳