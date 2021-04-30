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【全民造星III】雲浩影唱首支廣告歌　Cloud挑戰綠幕演戲獲讚有天份

娛樂 12:47 2021/04/30

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

雲浩影為譚仔獻唱首支廣告歌《雲遊芫茜世界》。

去年底《全民造星3》彈起的雲姨雲浩影（Cloud），身價急升，廣告不斷。最近，雲浩影就為譚仔雲南米線（譚仔）新推出的「香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇」拍攝大型廣告。而在第二浪的宣傳活動中，Cloud更為譚仔獻唱首支廣告歌《雲遊芫茜世界》，並於今天（4月30日）正式發布。

雲浩影為譚仔拍廣告時表情多多。

雲姨首支廣告歌《雲遊芫茜世界》由Yukilovey（勞嘉怡）作曲及編曲、商台DJ阿檸（薛晉寧）與Oscar填詞，曲風如穿越系動畫配樂，引領大家進入芫茜世界。

雲姨表示整個創作過程都有給予意見：「現階段我以唱歌為主，希望做一個唱作歌手，可以為大家帶來引起共鳴的廣東歌，我目標是推出個人唱片。」

她又笑指廣告歌旋律洗腦，歌詞易記，並對米線引起共鳴：「完全感覺到很美味，我相信大家對芫茜會有共鳴。其實我知道網絡平台有個芫茜群組，我希望這首歌有機會可以成為芫茜黨黨歌，歌頌芫茜的美好。」

雲浩影為譚仔獻唱首支廣告歌《雲遊芫茜世界》。

《雲遊芫茜世界》MV以「定格動畫」(Stop Motion)手法拍攝，既可愛又療癒。雲姨為譚仔拍攝MV時更表情多多，既手拿米線露出開心表情外，又幻想進入芫茜世界，盡顯她活潑可愛的一面。

對於是次MV拍攝，雲姨直言是大挑戰，全因要憑豐富想像力與空氣對話，非常有難度：「作為新人，要在綠幕背景前對著空氣做戲，絕對是向高難度挑戰演技。」

不過，雲姨的全情投入演出就獲導演大讚自然，很有演藝天份。她亦笑指：「我想起米線便會肚餓，自然會流露出很愛吃的樣子，要一take過完成拍攝，絕無問題。」而她的媽媽也有現身拍攝現場支持愛女。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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