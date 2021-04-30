【吃粥減肥】粥療可以美顏減肥防掉髮　中醫教按體質吃粥調養好體質【內附詳情】

▲ 註冊中醫師許惠珍指，粥療適合任何體質人士，粥幾乎適合每一個人，無論生病中、手術後都可食用，甚至連小孩子也不用忌口。

香港人愛吃粥，巿面上有不少粥店或提供粥品的食肆，很多人也愛閒時在家煲粥，是大肉大魚後減輕腸胃負擔的好幫手。事實上，粥品四季皆宜，部分有些簡易粥有養生美顏之效，而剛入夏的天氣，選對食材以粥入饌，更能降火寧心。

中國人食粥歷史源遠流長，粥以米熬煮而成，註冊中醫師許惠珍指粥療適合任何體質人士：「粥幾乎適合每一個人，無論生病中、手術後都可食用，甚至連小孩子也不用忌口。米粥是主糧，只要在食材上變化，就改變粥的性質。米粥本身很易消化，做食療更易吸收而發揮作用。」

▲ 夏天宜吃紅豆粥，有寧心降火之效。（iStock）

根據體質食粥

中醫學重視體質調養，許醫師指可因應以下情況，選擇不同類型粥品：

1.熱底人士：經常上火捱夜、暗瘡口氣者，可吃綠豆粥、瑤柱冬瓜粥、西洋菜排骨粥、陳腎菜乾粥等降火清熱粥品；這些粥也適合目前春夏季節享用。

2.寒底人士：經常疲勞和手腳冰冷者，可吃黨參淮山粥、陳皮火鴨絲粥、豬腰花生粥等補氣溫胃粥品。

3.血虛人士：經常面色蒼白及女士月經後，可吃紅豆粥、紅糖紅棗糯米粥、杞子豬膶肉片粥、紫米淮山粥等，可以改善面色、補血養顏。

▲ 扁豆及薏米都有助袪濕。（本報資料圖片）

4.虛不受補人士：這香港人常見，主要是勞碌工作，過勞變虛，加上休息不足、心情緊張，便無明火起。體虛「既火且虛」的混合體質，既易熱氣，亦易生病，可吃髮菜眉豆蠔鼓粥、皮蛋芫茜魚片粥，均可調理身體，多食也不燥。

5.濕底人士：香港人典型多見的體質，徵狀是經常疲勞、周身骨痛、腸胃脹滯、膚色黃暗者，只要你有上述其一特徵，都應該有濕氣，最有名的袪濕粥是黨參扁豆薏米粥，暑天或平常袪濕皆宜。

6.減肥人士：可吃低熱量的粥品，如荷葉雪耳薏仁粥、紅豆淮山粥、海參陳皮白果粥都是低熱量粥，既可充飢，亦可去水修身。

▲ 蘋果具潤腸止瀉、生津止渴、健脾益胃等功效，連皮煲粥可消脂減肥。（iStock圖片）

蘋果粥也能消脂減肥，因蘋果具潤腸止瀉、生津止渴、健脾益胃等功效。蘋果調理腸胃，既止瀉、又通便？看似很矛盾，許醫師剖析：「關鍵在於果皮，蘋果連皮吃，可通便；去皮吃止瀉。皆因蘋果皮含熊果酸，乃較粗糙的天然纖維，促進腸胃蠕動而通便，具有瘦身，幫助燃脂作用。所以要修身就要連皮煲粥，別浪費最寶貴的蘋果皮。」

美顏防掉髮粥品

粥療對身體有裨益，也有養顏美容，改善掉髮之效。許醫師推介天冬黑豆粥，天冬味甘、苦寒，入肺腎經，具有潤燥和滋腎作用，養肺陰，清虛熱，止咳生津作用。並且能潤燥，可潤滑皮膚；滋腎可改善髮質，滋養生髮。至於黑豆早已被視為養顏美容食材，有抗氧化、抗衰老作用。「中醫認為五臟與食物顏色有關，黑豆屬黑色，可補腎強身、烏髮黑髮、延年益壽等功效。」

香港人尤鍾愛艇仔粥和魚片粥，前者源於廣州荔灣區的艇家，材料有碎瘦肉、炸粉絲、魷鱼鬚、豬皮、炸花生，也有加入魚片、叉燒、海蜇或蛋絲，食材簡單靈活且廣泛，營養均衡，適合普羅大眾。

魚片粥取材也簡單，材料以當地當天鮮魚片製作，肉質鮮美，含鈣、碘、多種礦物質和蛋白質豐富，有利骨骼和美顏，魚油增強記憶，屬低膽固醇的粥品。

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夏天吃粥可降火

踏入五月氣溫已接近攝氏30度，許醫師指，夏天是陽旺濕重的季節，一年之濕聚於夏，當氣溫升高，易使人動火、心煩氣燥，因此以粥入饌，食味適宜甘味添苦、降火寧心為道，可以下列食材煲粥：

蔬菜類 菜乾、野葛菜、海帶、黃花菜、霸王花、子薑、銀棯等。 瓜果類 粉葛、苦瓜、芋頭、番茄、南瓜、紅棗。 果仁類 時令食材如紅豆、薏米、赤小豆、扁豆、綠豆等。 藥材類 袪濕健脾藥材如淮山、芡實、蓮子、百合、黨參、荷葉；平日體質虛弱及四肢不溫、貧血氣短的，適合多吃紅棗或紅豆粥、桂圓乾、杞子及黨參等。 魚貝肉類 魷魚、鯖魚、沙梭、牙帶魚、大眼雞魚及龍蝦等。

記者：周美好