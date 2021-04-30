【夜遺尿】20歲女生一周尿床2次患抑鬱症　被同居男友發現嘲笑網上求助

▲ 20歲女一周尿床2次患抑鬱症，同居男友發現一句玩笑令事主超難過。

許多小朋友都有尿床問題，不過，台灣一名20歲女網民最近在討論區發文，指自己現時仍然會尿床，情況更越見頻繁，增至每周1至2次，她甚至因而患上抑鬱症，在外面過夜都要設法不被發現。目前她住在男友家中，近日就被對方發現她尿床，開著玩笑說「20歲了還有人尿床噢」，讓她感到非常丟臉。

該名台女於網上討論區「Dcard」發文，指自己今年20歲，仍然有尿床問題。她早前曾接受檢查，發現自己有「急性膀胱過動症」，膀胱較小，會感覺到急尿，但排不出來，也沒辦法憋很久，甚至睡覺期間失禁，若情況變嚴重可能要進行手術。

事主表示，以往中學時期一個月會尿床1至2次，但近期變得頻繁，變成一個月尿床3至5天、一星期1至2天。尿床問題更令她得了抑鬱症，經常處於焦慮狀態，總是擔心如何不被別人發現，甚至萌生過自殘的念頭。

不想讓爸媽擔心我跟別的小孩不一樣...

事主憶述，以前每逢外宿或參加畢業旅行時，都會帶夜用衛生巾當作尿片，即使被發現，也可以假扮成來月經，但每次騙人時，內心都不好過，「覺得自己很爛很沒有羞恥心」。

她又說，父母知道她最後一次尿床是在初中時期，當時父母幫她買尿片，「那時候我真的很想死，卻又覺得世界上還是只有家人最好」。自此她「能不睡就不睡」，或每小時設定一次鬧鐘吵醒自己，導致睡眠不足，身體狀況轉差，為了不讓父母擔心，她亦將尿床問題隱瞞。

升上大學後，事主長期在男友家生活，她曾有一段時間沒再頻繁出現尿床情況，原以為問題有改善，結果近日有幾次不小心尿在男友床上，她都半夜起來偷偷清理，又不敢入睡，深怕會尿床。

可惜，男友早前發現她尿床，她當時心裡五味雜陳，指自己「夢到馬桶了」，對方開著玩笑說，「20歲了還有人尿床噢」，令她相當難受，

明明尿床不是我願意的...為什麼會這樣，到底為什麼是我...我真的好對不起所有人，我讓我男友感到丟臉，也讓我爸媽擔心我不正常。

事後，她瞞着男友去看醫生，接受小便流速測試，亦有服用藥物，但感覺作用不大，最近打算去看中醫，又向網民求助，如何跟男友坦白。帖文一出，大量暖心網民留言安慰事主，並建議她向專科求診，又給予意見，點擊下圖看網民留言：

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5歲後仍瀨尿是病症

小朋友尿床是常見事，但原來過了5歲仍尿床是病症，在醫學上稱為「夜遺尿」。小兒外科專科醫生司徒達燕過去曾接受訪問時表示，估計本港約有3萬名5至19歲的兒童及青少年患有夜遺尿，主要有三個成因：

首先是大腦的醒覺反應問題，兒童感覺不到膀胱已滿；

再者是膀胱容量太少或功能異常；

第三是抗利尿荷爾蒙不足，當中約6成夜遺尿問題由此造成。

司徒達燕指，如不及早醫治，除了影響睡眠質素受外，還造成自我形象低落、抑鬱，甚至演變成尿道炎。家長在日常可參考以下5招，改善小朋友的尿床問題︰

日間充分飲水，晚間則減少飲水，睡前不應飲水。

日間每2至3小時飲水，避免頻繁飲水。

水果水份高，應避免於晚上太夜時間進食，建議於較早時間食用。

喝湯後才吃晚飯，而晚飯後不喝湯。

少喝利尿的飲品，如咖啡、茶、朱古力奶或其他含咖啡因飲品。

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責任編輯：羅嘉欣