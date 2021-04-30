  • 30°C
香港時間 : 2021430日 (週五) 13:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021母親節】Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store　新城市廣場6大打卡位氹媽媽歡喜

休閒消費 12:45 2021/04/30

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

日本藝術家村上隆與法國有氣礦泉水品牌Perrier，在新城巿廣場設置的花幻氣泡池畔派對限定展，至「螢」打卡拱門必成熱點。（商場提供）

日本藝術家村上隆與法國有氣礦泉水品牌Perrier，推出的聯乘氣泡水去年於法國首次亮相，全球熱搶！新城市廣場於5月5日至31日期間將呈獻Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store：「花幻氣泡池畔派對限定展@新城市廣場」，除了可於限定店內購買4款Perrier x 村上隆限量聯乘氣泡水外，商場更特別準備了6大花花繽紛打卡位，讓各位孝順仔女們可跟媽媽在「微笑花花」與「Kaikai Kiki」的村上隆經典作包圍下瘋狂打卡及sharing放閃。

花幻氣泡池畔派對限定展。（商場提供）

為了讓媽咪們樂而忘返，新城市廣場更特備3重母親節驚喜，包括全港獨家的尊貴個人化Perrier x 村上隆氣泡水玻璃瓶刻名服務、著名調酒師於母親節即場調製4款限量花花特飲，以及小孩最愛的手作坊學習紙藝摺花以裝飾Perrier玻璃瓶送給媽媽，為溫馨的母親節披上繽紛可愛又時髦的花花氣泡色彩。

6大至潮藝術打卡位包括：全港首個繽紛微笑花花泳池、超夢幻泡泡花海隧道、人氣小魔怪Kaikai Kiki至「螢」打卡拱門等等。而4款Perrier X 村上隆絕美藝術瓶身氣泡水：由經典玻璃瓶、 綠蓋膠瓶至精緻罐裝也一應俱全，輕鬆買走限定聯乘的收藏產品！特別為母親節限定而製造的驚喜，就是由專調酒師即席炮製4款視覺與味覺雙重享受的特調飲料、即玩溫馨親子花藝摺紙工作坊。

編輯：葉翠華

相關文章

【2021母親節】給媽媽打造巧有feel低脂美食　買飛利浦氣炸鍋送LC陶瓷花形盤
09:58 2021/04/23
【2021母親節】給媽媽打造巧有feel低脂美食　買飛利浦氣炸鍋送LC陶瓷花形盤
【2021母親節】The Mira酒店母親節Staycation　每晚$1,500包唇膏製作班下午茶【內附連結】
12:15 2021/04/26
【2021母親節】The Mira酒店母親節Staycation　每晚$1,500包唇膏製作班下午茶【內附連結】
【2021母親節】太古地產送鈎織小擺設賀母親節　2,000份空氣草3區快閃免費派【內附地點】
今日 11:58
【2021母親節】太古地產送鈎織小擺設賀母親節　2,000份空氣草3區快閃免費派【內附地點】
母親節 新城市廣場 New Town Plaza 商場 文娛藝術

最高瀏覽

【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰
21:18 2021/04/29
【變種病毒】東涌映灣園第11座外傭確診　帶雙重變種病毒已感染同住10個月大女嬰