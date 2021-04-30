【2021母親節】Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store　新城市廣場6大打卡位氹媽媽歡喜

▲ 日本藝術家村上隆與法國有氣礦泉水品牌Perrier，在新城巿廣場設置的花幻氣泡池畔派對限定展，至「螢」打卡拱門必成熱點。（商場提供）

日本藝術家村上隆與法國有氣礦泉水品牌Perrier，推出的聯乘氣泡水去年於法國首次亮相，全球熱搶！新城市廣場於5月5日至31日期間將呈獻Perrier x 村上隆全港首個限定主題Concept Store：「花幻氣泡池畔派對限定展@新城市廣場」，除了可於限定店內購買4款Perrier x 村上隆限量聯乘氣泡水外，商場更特別準備了6大花花繽紛打卡位，讓各位孝順仔女們可跟媽媽在「微笑花花」與「Kaikai Kiki」的村上隆經典作包圍下瘋狂打卡及sharing放閃。

▲ 花幻氣泡池畔派對限定展。（商場提供）

為了讓媽咪們樂而忘返，新城市廣場更特備3重母親節驚喜，包括全港獨家的尊貴個人化Perrier x 村上隆氣泡水玻璃瓶刻名服務、著名調酒師於母親節即場調製4款限量花花特飲，以及小孩最愛的手作坊學習紙藝摺花以裝飾Perrier玻璃瓶送給媽媽，為溫馨的母親節披上繽紛可愛又時髦的花花氣泡色彩。

6大至潮藝術打卡位包括：全港首個繽紛微笑花花泳池、超夢幻泡泡花海隧道、人氣小魔怪Kaikai Kiki至「螢」打卡拱門等等。而4款Perrier X 村上隆絕美藝術瓶身氣泡水：由經典玻璃瓶、 綠蓋膠瓶至精緻罐裝也一應俱全，輕鬆買走限定聯乘的收藏產品！特別為母親節限定而製造的驚喜，就是由專調酒師即席炮製4款視覺與味覺雙重享受的特調飲料、即玩溫馨親子花藝摺紙工作坊。

編輯：葉翠華