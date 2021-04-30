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【變種病毒】外傭中介憂一旦現外傭群組爆發　政府將收緊外傭來港限制

社會 12:50 2021/04/30

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外傭中介憂一旦現外傭群組爆發，政府將收緊外傭來港限制。（經濟日報資料圖片）

東涌一名菲傭確診感染變種新冠病毒，屬首宗本地源頭不明個案，亦為青衣聖多默宗徒堂的詩班成員。有外傭中介指，部分留港較長時間的外傭，已習慣假日與朋友見面，部分更會於街上搭起帳篷聚會，擔心會增加感染風險，擔心一旦出現外傭群組爆發，政府會進一步收緊外傭來港限制。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，染疫菲傭最大機會與早前涉及變種病毒感染的印裔男子相關，因該男子在本月9日走入社區後去過不少地方，可能造成隱形傳播鏈，輾轉傳播至菲傭，但仍要視乎基因排序結果。詳情請見【下一頁

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭接受電台訪問時表示，染疫外傭為青衣聖多默宗徒堂的詩班成員，要追蹤曾與接觸的詩班成員並不困難。

她指，部份新來港外傭，願意假日留在僱主家中休息，或工作多一日賺取更多薪金，惟部分留港較長的外傭，已習慣假日與朋友見面，會認為不能放假是剝削，故不會理會傭主勸喻；部分放假時，會在街上搭起帳篷聚會，擔心會增加感染風險。 

廖翠蘭憂慮，一旦出現外傭群組爆發，政府會進一步收緊外傭來港限制，中介公司及駐港總領事館已不時將疫情資訊翻譯成不同語言，讓外傭參考。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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