【校長專欄】品行決定孩子的命運 校長：成人不要吝嗇讚賞孩子品格

▲ 當孩子有良好的品格表現，成人不要吝嗇讚賞。

為人父母者，最關心就是兒女的成長；無論在外表，性格或行為各方面，都會有一定期望。雖然父母在孩子出世後，便要肩負供應和培養的責任，但是，眼見很多父母都希望培養出優秀孩子，如多才多藝、能說多國語言、學識卓越的人，期望子女成為人中之龍。

廿世紀，社會變得太快了，孩子很容易被社會的風氣同化，甚至不其然地加諸自己的子女身上。父母不能一輩子帶著子女無方向地追趕，卻忽略了子女的能力和興趣，只求成果，卻忘記培育子女待人處事的態度、與人溝通的技巧、有禮待人的態度等優良的品行。

有一個感人動聽的故事，記得「香港有品運動」出版了《奧運奪金不是夢》一書，你相信一位患了小兒麻痹症的孩子會因為永不言棄的決心而奪取10面奧運金牌，成為現代奧運史上獲得金牌最多的選手嗎? 原來這孩子有堅毅勇敢的獨特品格氣質，是因著家庭培養及薰陶出來。

父母和老師要有方向陪伴孩子朝著「品格」方向去跑，因為「人的品格決定了孩子的命運」 。基於此，學校推行品格教育為重點教學，3至6歲孩子學會「尊重」別人、「井然有序」收拾東西、「專注」學習、「慷慨」分享、「順服」行事、「感恩」言行等品格。幾年時間，我們看到家長和老師成為孩子的好榜樣。

孩子良好的品格表現，也需要被父母和老師接納和讚賞。如果我們將接納和讚賞作為家庭、學校和社區的根基，就能營造一個生態環境，像濕地公園一樣，不用做什麼，裡面也會有生命。

當孩子有良好的品格表現，成人不要吝嗇讚賞，讚賞孩子品格而非成果。下面有個例子你覺得哪個影響較深遠呢? 「你今日寫嘅字拿了四個印仔，真叻!」(成果); 「你很有心機寫字，又唔駛擦字，真喺值得有四個印仔，繼續努力呀!」(有勤奮、專注、盡责、主動的品格)我們若能從孩子的品格來讚美，更可發揮他們的潛能。

家庭能關注孩子良好的品格與學校相輔相成，並將品格教育融入社會，改變急功近利的價值觀。



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