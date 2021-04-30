【母子戀】50歲婦甜嫁25歲小鮮肉譜母子戀　婆媳合照似姊妹婚禮一個插曲變尷尬

▲ 50歲女甜嫁25歲小鮮肉譜母子戀，婆媳合照似姊妹婚禮一個插曲變尷尬。

真愛不分年齡！內地社交媒體瘋傳一段婚禮影片，一名50歲女企業家甜嫁25歲小鮮肉，婚禮上二人互動甜蜜，新郎更深情大叫「我願意」。而女企業家與奶奶的婆媳關係良好，同框貼臉合照極似兩姊妹，可是婚禮上發生一個小插曲，令現場畫面頓時變得尷尬。

▲ 新郎深情說「我願意」。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，50歲新娘是來自山西的企業家，近日與一名25歲小鮮肉拉埋天窗。從影片可見，婚禮主持人詢問新郎，「你是否願意與新娘攜手共赴白頭？」新郎大聲回答︰「我願意」，新娘則含情脈脈地看著新郎，一臉幸福。

▲ 新郎是25歲的農村男子。（影片截圖）

奶奶新抱激似兩姊妹

雖然新娘年紀大新郎25年，惟奶奶未有反對，婚禮上笑逐顏開。奶奶見新娘從花車下來便親自上前迎接，二人先擁抱，再十指緊扣地步入家門，貼臉合照極似兩姊妹，看來感情非常要好。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

口誤說錯「侄女」超尷尬

不過，在新婚房中，拍攝人員邀請新郎年幼的妹妹為一對新人送上祝福的說話，豈料一時口快誤稱她為「侄女」，全場頓時超尷尬，立刻改口叫「姑仔」。

▲ 拍攝人員口誤將「姑仔」說成「侄女」。（影片截圖）

影片在社交媒體瘋傳，不少人為這段母子戀送上祝福，也有網民開玩笑表示，「每次開車到幼稚園門口都不敢按喇叭，深怕打擾我未來老公學習」及「路過嬰兒的時候記得多看幾眼，搞不好未來的老公就在裡面」。

同場加映：黃澤鋒計劃生第二胎操fit自己

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳