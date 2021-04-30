【唐氏飛魚】唐氏少女捱過血癌化身小飛魚　母見證奪獎成世界冠軍︰以女兒為傲

▲ 16歲的唐氏少女翁欣怡捱過血癌化身小飛魚，在泳壇奪獎無數，成為世界冠軍。

廿多枚獎牌排列出來，場面壯觀，這些更只是冰山一角。這堆獎牌全是患唐氏綜合症的翁欣怡所奪，絕大部分是游泳比賽項目。欣怡媽媽開心地展示獎牌，她不是在「晒命」，而是欣慰特殊需要、輕度智障的愛女能引證自我，以女兒為傲。

▲ 翁欣怡媽媽在16年來一直陪伴唐氏女兒成長，見證愛女泳壇上發亮。（黃建輝攝）

翁欣怡媽媽16年來陪伴唐氏女兒，由接受不來以淚洗面，到認識「唐寶寶」，陪愛女捱過開胸手術、血癌化療、哮喘等病患，如今16歲的欣怡健康活潑，是媽媽心目中的「開心果」與「小飛魚」。母女感情深厚，臨近母親節，欣怡早已寫好心意卡給媽咪，但她說內容「秘密，不會講出來」，已計劃「有些蛋糕一齊食，叫家姐整蛋糕」，最重要是「阿媽身體健康、開開心心、平平安安、出入平安」。媽媽同樣表示阿女健康開心很重要，因為得來不易。

▲ 翁欣怡奪獎無數，廿多枚獎牌只是冰山一角。（黃建輝攝）

BB出世才發現異常

欣怡媽咪跟丈夫育有2女兒，長女26歲，細女欣怡16歲。在懷細女期間，媽媽產檢時都不曾獲醫生告知胎兒有異常，在預產期剖腹誕下約重3.6kg B女。由於心漏問題，BB需即時入NICU搶救，媽媽當下仍未知細女是唐氏綜合症患者。

女兒需急救到第2日穩定些，我第2日才見到她，當時未知她有唐氏，不太認識這種病，當刻只覺得她的眼好短，跟家姐出世時不一樣。

▲ 欣怡加入香港唐氏綜合症協會的游泳隊，參與本地及海外賽事。（受訪者提供）

媽咪︰好似個天塌下來

唐氏兒有特殊的外表特徵，例如斜眼、鼻樑扁平、身材矮小等，可見媽咪發現女兒眼睛異常是有根據。醫生之後告知BB染色體異常而患「唐氏綜合症」，媽咪晴天霹靂︰

好難接受小朋友是這樣，好似個天塌下來，初初很徬徨，不知如何湊大她。加上她又多病痛，一出世不停在醫院做手術、腸又塞了，2個多月大做開胸心臟手術。

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唐氏女兒患有血癌

唐氏兒有發展遲緩、智力問題外，因免疫缺陷伴隨其他病患，欣怡就有心漏症、哮喘等，她出世至5個月進食不停嘔，檢查很久找出主因是十二指腸塞了。至3歲時確診欣怡患有血癌（白血病），需長期住院接受化療療程，眼見人仔細細如此多病痛，媽媽無比心痛。

接受不來，喊囉……真係唯一可以就是喊，點解可以發生咁多事。唯一可以做的是陪住她，俾佢開心，其他交俾醫生。

為母則強，欣怡亦是生命小戰士，3歲時住威爾斯親王醫院約10個月，有半年住在麥當奴叔叔之家方便往返醫院接受治療。至6歲多做畢化療療程，戰勝了血癌。問欣怡記得當時抗病情況嗎？她一頭霧水，媽媽代答她沒有印象，其他手術亦不知曉，笑說︰

她長大了才察覺得胸口有條疤痕，問「媽媽呢個係咩嚟」，我才跟她說之前「俾人劏過」，跟著她好驚。

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2歲多開始游泳

不少唐寶寶都是個性率真，媽媽亦大讚女兒是「開心果」，在旁的欣怡聽後開心騎騎笑，記者問她錫不錫媽咪，她以行動證明隨即錫了媽媽一啖。個性樂天外，欣怡充滿運動天賦，在游泳池上經常展現笑臉。

幼稚園有位老師教游水，知道欣怡有哮喘，帶很多藥上學，就建議︰「媽咪你不如俾她學游水，游水身體會好好多。」

▲ 16歲的女兒是可愛甜心，媽媽預計女兒讀到18歲，中六畢業後讀職訓。（文子健攝）

女兒2歲多學游泳，游了半年確診白血病被迫中止，至6歲多完成化療療程後再開始游泳，原本只視為興趣，媽媽沒想到女兒能出賽奪獎。媽媽問女兒最喜歡甚麼？她回答砌拼圖，第二是游泳。記者問她懂哪些泳式？面向鏡頭變得害羞的她輕聲數著︰蝶式、蛙式、自由式、背泳，當媽媽問她才開心說︰

（游水）最叻啦，叫我小飛魚，你話（我）蛙式最叻嘛。

出征比賽屢奪獎牌

女兒游蛙式最叻，最鍾意則是蝶式。由於疫情停了半年練習，近期開始游泳，欣怡點頭表示開心。現時在特殊學校讀中五的她，多在星期五及日游泳，受疫情影響下短期內未能比賽，欣怡多少失望。回想第一次比賽大約是8歲，媽媽表示︰

只是練水悶，游得叻就可以參加比賽，對她來說是一種鼓勵，第一次參加香港特殊奧運會，已經取得一面金牌。

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媽媽帶了女兒近30個獎牌，只是一部分，問及女兒有多少獎，媽媽指太多沒有細數，「幾十個就一定有」。女兒在疫情前每年都會參加香港、澳門比賽及聯校比賽，更赴海外於2018年到加拿大參加世界唐氏游泳錦標賽取了一金一銀，最近那次是2019年赴台灣，而本來去年是到土耳其比賽，受疫情影響而取消。

我當時好期待她去加拿大，不是要她奪到獎，而是希望她多些見識，見到她游泳取第一，真係好感動， 原來她都可以咁叻！

▲ 欣怡已準備了母親節心意，希望媽媽開心、平平安安。（黃建輝攝）

特殊需要孩子發熱發亮

游泳更增強女兒健康體魄，因為唐寶寶的肌肉張力低，四肢較鬆軟，平衡力差，媽媽希望女兒參加訓練及運動，助體格肌肉結實。除了游泳比賽外，欣怡有在校內跳舞，以及參加慈善機構「Love 21」舉行各式活動，在Love 21中心，她開心轉呼拉圈、玩划艇機、跑步、隨音樂起舞，以及跟媽咪傳球。欣怡藉運動，身型體態有所改善不擁腫。媽媽大讚是游水及跳舞的功勞，而比賽獎牌是額外鼓勵，更引證唐氏兒才能。

起碼他們不是外界想像般差，雖然好多事表達得不太好，但其實不會差過其他小朋友，希望大眾認識這些特殊需要的小朋友，不要用有色目光看他們，多些接受，給他們多些機會。

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記者︰顏紫燕