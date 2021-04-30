【港大學生會】港大發聲明停代收學生會費並收回會址等　形容大學非法外之地須維護師生福祉

▲ 港大發聲明不再代收學生會費並收回會址等。（經濟日報資料圖片）

港大發表聲明，提到香港大學學生會近年行事日趨政治化，更破壞多年來與校方建立的互信，令大學整體利益和聲譽蒙損，校方對其偏激的言行予以强烈譴責；並決定不再代學生會收取會員費用，亦不再為學生會提供財務管理服務，收回學生會會址及其他設施的管理權，並會因應情況在有需要時採取進一步措施。

港大聲明提到，港大學生會屬獨立於香港大學的註冊社會團體，惟近行事日趨政治化，多次利用校園作為政治宣傳的平台，公開發表煽動性並可能涉及違法的言論，對大學作出失實指控，破壞多年來與校方建立的互信，令大學的整體利益和聲譽蒙損，校方對其偏激的言行予以强烈譴責。

聲明續指，大學不是法外之地，有責任維護全體教職員和學生的福祉，不能容忍學生會一方面利用學校提供的服務和場所，另一方面則漠視校方的勸喻和整體港大社群利益，形容其所作所為給大學帶來違法風險，校方必須釐清與學生會間的法律責任。

港大決定不再代學生會收取會員費用、不再為學生會提供財務管理服務；收回學生會會址及其他設施的管理權，並會因應情況在有需要時採取進一步措施；校方指將會繼續為港大學生的一般課外活動提供服務和支援。

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責任編輯：陳正怡