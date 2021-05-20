  • 31°C
香港時間 : 2021520日 (週四) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】星級主廚黃亞保教急凍雞去雪味大法　保哥親授北菇蒸滑雞秘訣

休閒消費 18:00 2021/05/20

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

保哥(右)親授嫩滑無比北菇蒸滑雞的自家秘訣，只需10分鐘就可完成。

廣東人不論家常飯局或大小宴席，總離不開雞。今集《靚太廚房》繼續邀請星級大廚黃亞保（保哥）教路急凍雞去雪味大法及親授簡易粵菜北菇蒸滑雞秘訣。

清遠雞嫩滑 龍崗雞肥美

保哥指最常見是清遠雞以及龍崗雞，前者肉質嫩滑且雞味濃，做白切雞一流；後者肉質肥美軟滑，適合做豉油雞或炸雞。而脂肪豐滿的三黃雞，皮脆肉軟宜煎焗。嘉美雞肉嫩富彈性，脂肪少較健康。

點擊大圖了解自製薑汁酒去雪味大法：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

北菇蒸滑雞

材料：雞一隻、薑片、冬菇、紅棗或杞子

調味料：

  • 生粉：一大茶匙
  • 鹽、糖、胡椒粉、蠔油及麻油：適量

點擊大圖了解詳細做法：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

做法：

1)將冬菇及紅棗切片。

2)沖洗雞，將新鮮雞斬件。

3)加入生粉醃雞。

4)加入適量鹽、糖、胡椒粉、蠔油、薑汁酒醃雞件。

5)加入冬菇片、紅棗片和麻油並拌勻。

6)將雞件平均放在碟上。

7)把薑片、冬菇片、紅棗片平均放在雞上，令雞件更入味，可加入牛紅椒增添辣味。

8)大火蒸10-12分鐘。

9)將蔥段放上雞件上，加熟油及蒸魚豉油，即成。

學會保哥親授急凍雞去雪味大法，自己在家都可做媲美酒樓出品北菇蒸滑雞。(湛斯雅攝)

小貼士：

1)如用冰鮮雞做食材，要加胡椒粉、薑、麻油或薑汁酒去雪味。

2)觀察最大件的雞件，即雞腿位，如雞肉收縮，雞骨明顯突出，便代表全碟熟透。

明火煮食小知識

甚麼是烹調？烹者，煮也。調者，調理也。雖然兩者看似不相伯仲，但相信大家都會認同煮食技巧其實較調味更加重要。以西餐為例，假如煎牛扒想煎得香且保持肉汁，便要用明火迅速把牛扒表面加熱，藉此把肉汁鎖住。如果做不到這個效果，就算調味做得再好，口感都會遜息一點。

至於煮中菜時經常提到的「鑊氣」其實也是同樣道理，用大火把食材快炒，藉此用熱力把食物加熱鎖住肉汁，令到食物保留色香味。另外，不同的廚具、烹調方法雖然會影響「鑊氣」，但火候的控制亦不能忽視。而使用明火的好處在於可以清晰看到火力的大小，除了方便調節火候還可以離火拋鑊，烹調時自然更有功架。

值得一提的是，明火煮食另一好處是可以快速提升鍋具的溫度，這時把食物落鑊，便可以令食物中的蛋白質和糖份產生梅納反應，當中釋放的芳香分子，可以為食物添加不同層次的香味，而這也是猛火快炒更好味的原因！

有關明火煮食及爐具產品資料:www.towngasappliance.com

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角
18:00 2021/05/14
【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角

你可能感興趣

【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角
18:00 2021/05/14
【靚太廚房】名廚黃亞保教中美泰日靚雞蛋差別　親授零失敗10分鐘菜脯肉鬆煎蛋角
美食 食譜 入廚常識 黃亞保 酒樓 雞肉 清遠 傳統工藝

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩