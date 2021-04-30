【Netflix動畫】古天樂天下一進軍國際市場　與荷里活Sony+哥倫比亞合資動畫

▲ 古天樂投資動畫片《一家人大戰機械人》。

古天樂有份的天下一不只是投資及製作電影，生意甚至涉及經理人公司、影視劇各類後期製作、影片發行宣傳等，古仔由此被封影視大亨。

此外原來天下一的目標不只華人市場，事前沒大肆張揚下，他投資了動畫片《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines），影片並在今日（4月30日）下午在於Netflix上架。

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藉科幻題材帶出溫情

翻查資料，此片由古天樂的天下一電影（One Cool Film），與荷里活的哥倫比亞影業（Columbia Pictures）同埋索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合出品。

從credit所見，古天樂為Executive producer（Executive producer），即不只是出資便算還有實際地參與製作，而且片尾出credit時還有古天樂與父母合照出現。

▲ 片未有古天樂與父母的合照。（影片截圖）

《一家人大戰機械人》故事講述科機械人發動智能叛變，要統治世界，人類面臨世界末日之際，平時超多拗撬的一家四口家庭再加一隻愛犬，陰差陽錯下肩負對抗機械人的救世任務。

影片藉故事反思在現實生活中智能手機年代，一家人個個耷頭玩手機零溝通的問題，頗有意思。