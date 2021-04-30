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【緣來自咖啡2】馬浚偉直言契妹軟弱惹人擔心　讚鍾嘉欣為人母後變堅強

娛樂 14:06 2021/04/30

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鍾嘉欣擔任《緣來自咖啡2》嘉賓。

馬浚偉先親自構思、策劃並擔任主持的《緣來自咖啡2》，口碑甚佳，轉瞬間《緣來自咖啡2》亦已到尾聲，壓軸嘉賓是馬浚偉認識多年的「契妹」鍾嘉欣，該集將於下星期三播出。

馬仔在圈中有3位他特別疼愛的妹妹，陳法拉跟楊怡他從來不用擔心，因為她們夠堅強，懂得照顧自己，反而對著嘉欣，馬仔直言這位妹妹令她既疼愛又擔心，在於她不太會保護自己，就算受到委屈面對不公，都不夠膽去為自己爭取。

馬仔說：「我04年認識嘉欣，見著她入行、長大，跟她有一份特別的緣份，這種緣份是親密的，不能解釋也不需要解釋，看她經常受委屈不出聲，若果我知道就會盡力幫助她，但假如她選擇沉默，我就不太清楚了。我是潮州大哥，實在看不過眼人家欺負我疼愛的人，一直鼓勵她大膽說出來，使乜驚呢！」

鍾嘉欣跟馬浚偉以兄妹相稱。

對於阿哥的關懷體貼，嘉欣銘記於心，一直希望可以參與他的節目拍攝，可惜她真的太忙了，拍劇時間緊迫之餘，婚後又多在外地。

不過近年再碰面，嘉欣覺得有種轉變發生在馬浚偉身上，首先他培養了自己興趣之外，更多了一份不能用文字解釋的愛，「他泡咖啡時真的好享受，對咖啡充滿愛，令我品嘗時感受到他心中那份共同分享、互相聯繫的感覺，我可以好放鬆自己，可以做番傻乎乎的嘉欣⋯⋯這種感覺就係非常感恩，且有一股不能解釋的喜悅。入行十幾年仍能夠跟阿哥保持這個關係，是上天賜給我的禮物。」

當媽後的鍾嘉欣變得堅強。

兩兄妹難得碰頭，有説不盡的話題，馬仔欣喜發現已為人妻、為人母的嘉欣有很大轉變，感覺開心了，容光煥發，各方面都是良好的，心靈上成熟了堅強了，懂得為自己努力爭取，既保護自己，更有責任保護丈夫、孩子、家庭。

馬仔說：「她真係可以令我安心了，希望繼續努力，不要浪費天父賜予她的才華，未來有更多好作品。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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