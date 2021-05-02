【凍齡爸爸】56歲爸爸與女兒合照被當情侶　凍齡臉蛋及壯碩肌肉散發型男魅力【多圖】

▲ 56歲型男爸爸與女兒合照被當情侶。

男人年過50，誰說一定是啤酒肚和地中海？泰國一名56歲的爸爸，就因為擁有凍齡外貌及壯碩身材，在網上爆紅。該爸爸與20歲女兒的合照更被誤會是情侶！

▲ Meturr與56歲的爸爸。

少女「Meturr」在TikTok發佈不少與爸爸的影片，其中一條影片對比了二人多年前的合照及現時的合照，可見Meturr的爸爸雖然已經56歲，但身材、外表都保養得十分好，甚至更勝以前。

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年輕時的Meturr爸爸一樣帥氣，臉部輪廓深邃：

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據悉，Meturr爸爸在泰國經營房地產業務，經常會上節目活動或接受採訪，是成功的生意人士。

▲ Meturr爸爸身材、外表都保養得十分好，甚至更勝以前。

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他也一直鍛練身體，才可在56歲時仍有完美的腹肌，身體沒有贅肉。

▲ Meturr爸爸一直鍛練身體。

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影片迅速在網上瘋傳，超過200萬觀看次數，不少網民讚嘆Meturr有凍齡爸爸，單看影片會誤以為二人是情侶；又對Meturr爸爸已經56歲感到震驚：「你爸爸會長大嗎？」甚至開玩笑問：「你爸爸還單身嗎？」、「你還需要新媽媽嗎？」。

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責任編輯：羅嘉欣