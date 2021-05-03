【對抗濕疹】30歲女子飲奶茶食超甜麵包濕疹反覆　醫生：高升糖飲食引致【附食物清單】

▲ 進食低升糖食物有助改善濕疹

濕疹好轉或變差，與飲食習慣息息相關。台灣皮膚科醫生分享病例指，一名30歲女子濕疹反覆，情況持續一年，覆診時發現她每天早餐均吃高升糖食物，導致病情時好時壞。醫生指，食物升糖指數與皮膚發炎有關，進食低升糖食物有助改善濕疹。

台灣皮膚科醫生蔡逸姍近日在當地節目《健康2.0》指，濕疹又稱皮膚炎，在病理學來說，是很多發炎細胞聚集而引發。從臨床方面看，皮膚太乾會引發濕疹，太濕也會。濕疹主要分為以下階段：

急性濕疹：長出大小丘疹、小水泡，皮膚搔癢劇烈

亞急性濕疹：皮疹以丘疹、結痂、麟屑為主的皮膚病

慢性濕疹：開始出現慢性炎症，導致皮膚增生、變厚

低升糖飲食有助改善濕疹

蔡醫生分享病例指，一名30歲女患者臉或手上有濕疹，本來一個月覆診一次，後來演變為一個月2至4次，濕疹範圍愈來愈大，也愈來愈嚴重，每次覆診後稍有好轉，但不久又有新症狀，情況持續一年，而且體重上升，愈來愈胖，像個汽球。當問及其飲食習慣，患者表示每天的早餐是一個麵包、一杯奶茶。奶茶是加糖的，麵包內有超甜的忌廉、紅油餡。

蔡醫生指出，這兩種食物均是高升糖指數食物，不建議再吃。她舉例指，吃番薯和吃番薯蛋糕不同的是，前者為原型食物，進食後血糖升幅較，後者則升得較快。她解釋，升糖指數與皮膚發炎有關，根據2017年發表的一個研究，讓乾癬患者分成兩組，一組進食低升糖食物另一組則吃低升糖食物。研究發現，進食低升糖食物的那些患者體重控制得較好，濕疹情況也有改善。

蔡醫生表示，升糖指數（Glycemic index，簡稱GI），即是進食的食物造成血液中血糖上升速度快或慢的數值。研究證實，低升糖飲食有助改善乾癬、暗瘡患者的皮膚症狀；攝取高鹽、高油、高糖食物會引致身體出現較嚴重的發炎症狀。

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高中低GI食物例子

根據醫管局的資料，升糖指數會受到其他因素影響，例如：食物製作過程、煮食方法、成熟程度、與其他食物配合進食的情況。

低升糖指數：55或以下

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中升糖指數：56至69

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高升糖指數：70或以上

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責任編輯：羅嘉欣