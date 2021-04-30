【確診個案】今日新增4宗確診有2宗本地感染　包括東涌映灣園菲傭及幼嬰證染疫

變種新冠病毒侵港，今日新增4宗新冠肺炎確診個案，2宗輸入個案，2宗為本地感染，涉及東涌映灣園悅濤軒第11座一名39歲菲傭證實確診，其僱主的10個月大女嬰亦證染疫，個案已於昨日公布，未有其他不明源頭個案。衞生防護中心今日不設疫情記者會。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，是次確診菲傭最大機會與早前涉及變種病毒感染的印裔男子相關，該男子曾訪不同地方或已成造成隱形傳播鏈，輾轉傳播至菲傭，但仍要視乎基因排序結果。詳情請見【下一頁】

今日新增個案中，有2宗為本地感染，包括昨日已公布的39歲女菲傭及10個月大女嬰，分別於4月23日及4月29日發病，其中染疫外傭屬源頭不明個案。

衞生防護中心指，確診菲傭4月23日出現咳嗽，4月26日向一名私家醫生求醫，並於4月27日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。

確診菲傭曾潛伏期內曾訪東涌多處，有5個指明地方被列入強制檢測公告，當局亦於東薈城對出空地設流動檢測站，予居民檢測：

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至於今日錄得餘下2宗輸入個案，涉及一名30歲男子，一直無病徵，由印度抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店；另一人則為41歲女子，由尼泊爾抵港。

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責任編輯：陳正怡