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【學神出沒注意】陳嘉倩獲安排司機心理指導　P牌仔嘉倩BB一臉不屑再惹劣評

娛樂 17:01 2021/04/30

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「公路炸彈」獲安排司機心理指導，但陳嘉倩態度輕率再惹劣評。

TVB前新聞主播陳嘉倩曾被視為新聞之花，成為宅男女神獲封「嘉倩BB」。但近期卻形象插水，因為陳嘉倩參與ViuTV節目《學神出沒注意》被指駕駛態度惡劣，堪稱「公路炸彈」。之後陳嘉倩在《考有feel》內，被指隨便「放生電」，由此版網民批評。

到最新播出的《學神出沒注意》內，陳嘉倩再度獲邀當嘉賓，節目組並安排她接受駕駛心理指導，但她全程的無禮態度再度引來劣評。

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女神形象插水。（instagram圖片）

陳嘉倩被指態度欠佳

陳嘉倩當年在無綫任新聞主播時，憑著甜美外貌收攬大批支持者，更封她為「嘉倩BB」，成為「女神」級人馬，獲不少工作機會。不過自從她人氣上升後，已經屢次傳出她態度欠佳、擺大牌之說。

最近的ViuTV全新綜藝節目《學神出沒注意》，去年中成功一Take過考獲車牌的陳嘉倩上演「學神出車」，節目中還有半年才正式「甩P」的她表示，考牌後只出過3次車，累計時間少於1個小時，駕駛經險相當貧乏。

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網民質疑陳嘉倩一take過考獲車牌的真實性。（instagram圖片）

心不在焉沒耐性

《學神出沒注意》安排陳嘉倩練習不同的路線以及泊位，每次都有師傅在旁指點。

節目播出至今，陳嘉倩已由神檯級女神直線降級為惡頂港女，節目中的她行車態度惡劣，除因技術欠佳在馬路上左搖右擺易生意外，又心不在焉、缺乏耐性，最重要是不聽旁人的指令自把自為，對於馬路行車甚至途人可謂「人肉炸彈」，除時爆發意外。

陳嘉倩更因為分心，在停車場撞毀欄桿，車頭保險槓掉落，節目組大為驚慌，幸好未有造成任何人的損傷。

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陳嘉倩一臉不屑

在昨晚播出的最新一集《學神出沒注意》，節目組特意安排的士司機Jacky跟陳嘉倩分享駕駛心得，跟她來個「司機心理指導」。

Jacky表現有禮，而且耐心地盡力分享他駕駛多年的經驗與想法，當停車時亦會面望著陳嘉倩細心地解說。

陳嘉倩表現極不耐煩。（節目截圖）

可是反觀陳嘉倩經常望向路邊的風景，一臉不屑的表情，感覺無把對方的說話聽進去，完全沒有想要改善的心態，再度惹來網民劣評。

有網民留言：「如果揸得好就唔洗俾人教啦！成日藐嘴藐舌，好討厭！」甚至有網民懷疑陳嘉倩是否知道鏡頭是拍到她，因為對陳嘉倩明知出鏡也顯示出如此態度感到不可思議。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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