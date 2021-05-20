【正能量】兩度患癌感恩骨髓移植延命湊大兩兒　孝子憶母親臨終仍心繫骨髓勸捐

▲ 58歲的單親媽媽Wilda，曾患上鼻咽癌及罕見血癌，感恩骨髓移植延命湊大兩兒，積極做義工向大眾勸捐骨髓，盼助同路人。惟Wilda不幸於訪問刊出前辭世，其子憶癌母於臨終前仍心繫骨髓勸捐，希望其母的正能量能感染更多人作出善行。

人生低潮一浪接一浪，一次苦過一次。回想當時32歲，Wilda患上鼻咽癌、曾經失婚；7年前再驗出「骨髓纖維化」，通通都是難關。58歲單親媽媽Wilda未曾認過輸，積極抗病，一路走來26年，縱使一波三折，勝仗捷報卻響過不停。

奇妙事不斷有。Wilda走出傷患之後，積極向同路人分享心路歷程，5年前加入「香港骨髓移植復康會」當義工，立志鼓勵身邊人捐出骨髓，廣結善緣，「上天給我很多挑戰，但關關難過關關過。我感到很幸運，希望更多同路人跟我一樣，能夠重拾健康。」

▲ Wilda表示上天給她很多挑戰，但她都一一捱過了，希望更多同路人跟她一樣能找到合適的骨髓。（受訪者提供）

戰勝癌魔婚姻卻亮紅燈

人生起落，生活跌宕是必經階段，Wilda逐一接受挑戰，永未言敗。32歲正值芳華，卻發現罹患鼻咽癌，當時左右手還牽住稚子，才6歲和4歲。萬一不敵癌魔，丟下兩兒怎辦？這是Wilda人生首個難關，該如何面對？

我唔識驚，只是滿腦疑問為何這樣年輕就患癌？我去公立醫院做電療，全都是老人家，還以男性居多，令我非常突出。

眼前選擇有限，Wilda只好面對現實，接受電療。可惜副作用多，掉了幾多頭髮，吞嚥變得困難，也要苦撐過去，一關又一關。終於療程過後5年，鼻咽癌無復發，醫學上視為完全康復。只是另一難關悄然再來，Wilda婚姻亮起紅燈，跟丈夫各走各路，Wilda繼續牽住兩子之手，獨力撐起頭家。

還未撫平病患傷痛，又要面對家庭破碎，Wilda也得頂住肩上重擔。她拒絕申領政府援助，默默憑一雙巧手湊大兩兒。

我在律師行做會計，工作本身壓力很大。就好似處理樓宇買賣，要經常趕死線，而且數目絕不能出錯。離婚後我壓力更大，要肩負起家庭開支，不能丟了工作。

患骨髓纖維化情況嚴重

病情雖說康復，卻未斷尾，死神再一次向Wilda下戰書。接受電療期間，Wilda被驗出骨髓增生，當時無事無幹，仍然行得走得；可是7年前演化成「骨髓纖維化」(Myelofibrosis, MF)，是種罕見絕症，屬於骨髓增新性腫瘤。醫生不諱言情況嚴重，可致命，即使打針、食藥、輸血都不能根治，情況更會隨時惡化，唯一續命丹是骨髓移植。

我從未聽過這個病，但原來在保險上它被定為血癌的一種，屬於危疾，我才知道是甚麼一回事。

茫茫人海，誰跟Wilda骨髓吻合？兒子不能，4個姐妹細佬驗過骨髓也不能，就連全港700萬人也配對不上。Wilda形容，當時心情已是豁出去，

鼻咽癌康復後，我覺得每活一日都是賺回來。兩兒亦已長大，我也了無牽掛。

結果天意弄人，醫護人員竟然在骨髓庫中，找到初步吻合的捐贈者，卻是位內地人，不時穿州過省，幾經辛苦才找得上，獲答允捐出骨髓。

▲ Wilda當年在瑪麗醫院進行骨髓移植，因此亦加入了醫院的骨髓移植組，跟同路人互相支持。（受訪者提供）

骨髓移植一波三折

終於傳來喜訊。骨髓移植手術定好日子，Wilda於接下來數個月，要做足準備功夫。例如要切除脾臟，醫生認為她脾臟太大，或影響治療，建議要切除。然後，到了移植手術前數天，醫生又突然煞停手術，今次又發生甚麼事？

醫生發現我有粒痔瘡，怕手術時傷口有細菌感染，建議我先切除痔瘡，再做骨髓移植。但最少要一、兩個月後，捐贈者到時能否聯絡得上？他的身體狀況如何呢？太多變數了，令我心情跌入谷底。

Wilda唯有向醫院苦苦哀求，並簽好院方免責同意書，表明手術後自負後果，才獲答允如期進行手術。手術背後帶來痛苦，Wilda內心刻有烙印，

我要先做一個強力化療，把體內的白血球降至零，才進行骨髓移植。整個人很辛苦很辛苦，家人又不能探病。記得有天電視正播著旅遊飲食節目，我很渴望去旅行及大吃大喝，於是我跟自己說，這只是過渡期，捱過了就好。最後我留醫僅40日就出院。

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忽略醫生叮嚀險受感染

手術非常順利，Wilda又踏出鬼門關，出院感覺就似「放監」，伴隨住自由與任性。出院前，醫護叮囑她要注意衞生，白血球指數未回復正常水平，必須留在家中休養，不可外出，又要時刻戴住N95口罩來保護自己。

醫院食物食到口淡淡。回家時路經粉麵店，我二話不說就入內點了牛腩河，還放了最愛的辣椒油，實在美味。

出院後心情的確好，3天之後Wilda就跟家人出外飲茶。她不想再被束縛，嫌棄N95口罩太焗促，改戴普通口罩，

我回醫院覆診時，才發現其他病人都非常小心謹慎，依足醫生吩咐，因為一旦受感染後果很嚴重，自己真係唔識死！

加入髓康會 呼籲捐骨髓拯救生命

2016年Wilda加入香港骨髓移植復康會（髓康會）當義工，更成為組織幹事，積極籌辦及參與髓康會各項活動，組織會員全都是接受過骨髓移植的康復者。Wilda表示，樂於跟同路人分享自身經歷，但最重要是鼓勵更多人捐贈骨髓，拯救他人生命。

不少人都有誤解，以為捐骨髓萬一出錯就會變癱，那是脊髓而不是骨髓，捐骨髓並不會對身體造成創傷。

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問Wilda加入髓康會後有甚麼難忘的事？原來是數年前她到台灣出席由慈濟會（一個負責賑災救援及骨髓捐贈等工作的台灣慈善團體）舉辦的「捐受髓者相見歡」活動。

團體安排了捐贈者與受惠者首次見面，場面很感人，有捐贈者道出如何在家人的反對下依然堅持捐贈的經過，並表示如今看見受惠者能健康生活，認為一切都很值得。

雖然Wilda未有機會，跟救命恩人相認，但她希望在此道謝。

我是無言感激！沒有你就沒有現在的我，我真的很幸運，我們並非近親，但骨髓竟然非常吻合，是千金難買的緣分。

Wilda現年58歲，仍活在當下，從不向親友報憂，總是積極抗病，再將經歷向同路人分享，結伴續命享受人生。

後記：這篇訪問原定4月30日刊出，卻於當日收到Wilda兒子傳來信息，母親當天不幸辭世。TOPick原擬抽起訪問，免Wilda親屬傷感。惟Wilda兒子表示，母親臨終前仍積極向外呼籲捐骨髓助人，他希望完成母親遺願，讓媽媽的正能量感染更多人，亦希望如母親所願，有更多人願意捐贈骨髓幫助他人。

記者︰梁靜詩