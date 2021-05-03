【正能量】兩度患癌感恩骨髓移植延命湊大兩兒　孝子憶癌母臨終仍心繫骨髓勸捐

▲ 58歲的單親媽媽Wilda，曾患上鼻咽癌及罕見血癌，感恩骨髓移植延命湊大兩兒，積極做義工向大眾勸捐骨髓，盼助同路人。惟Wilda不幸於訪問刊出前辭世，其子憶癌母於臨終前仍心繫骨髓勸捐，希望其母的正能量能感染更多人作出善行。

這篇訪問的主角，是58歲的單親媽媽Wilda，23年前曾患鼻咽癌，完成治療後康復，不料，7年前再患上骨髓纖維化 (Myelofibrosis, MF) ，這是一種較為罕見的血癌，是屬於骨髓增新性腫瘤的一種，感恩獲骨髓移植，得以延續生命，獨力湊大兩名兒子。Wilda兩度患癌，得以重生，積極加入香港骨髓移植復康會當義工，向大眾宣揚骨髓移植的理念，盼助更多同路人。訪問原定上周五（4月30日）刊出，卻於當日收到Wilda兒子傳來其母辭世的消息，本報原擬抽起訪問，免Wilda親屬傷感，惟Wilda兒子表示，母親臨終前仍積極向大眾呼籲捐骨髓助人，他希望完成其母心願，讓她的正能量感染更多人，亦希望如母親所願，有更多人願意捐贈骨髓幫助他人。

以下，是Wilda生前接受訪問的內容。

自32歲那年開始，Wilda便先後經歷了患鼻咽癌、離婚、再患上骨髓纖維化等的人生低潮，並需要進行骨髓移植。正當在茫茫人海找到了合適捐贈者、為她燃起希望的時候，卻因為一件事令醫生拒絕為她做手術，幸好手術最終還是順利進行，後來Wilda亦完全康復過來。

5年前，她加入了香港骨髓移植復康會當義工，志願是鼓勵更多人捐贈骨髓拯救他人生命。「上天給我很多挑戰，但關關難過關關過，我感到很幸運，希望更多同路人可以跟我一樣能重拾健康。」

▲ 曾經患過鼻咽癌的Wilda，亦加入了香港癌症基金會，閒時會出席基金會的活動。（受訪者提供）

戰勝癌魔婚姻卻亮紅燈

32歲那年，Wilda確診患上鼻咽癌，當時她跟丈夫育有兩子，兒子只有4歲和6歲，Wilda得知患病的第一個反應只是想到兩個兒子的生活，萬一她不敵癌魔，兩個小孩會怎樣？於是當下她只有面對和接受事實，並積極進行治療。她憶述當時情況也笑言︰

我不懂驚，只是滿腦疑問為何我這樣年輕就患癌？我到公立醫院做電療，全部都是老人家，還以男性居多，因此我非常突出。

完成電療後，Wilda的鼻咽癌在5年內都沒有復發，在醫學上被定為完全康復，Wilda總算過了一關。但好景不常，她的婚姻出現問題，最終更跟丈夫離婚收場。丈夫不願意支付分毫的贍養費，家庭經濟重擔就落在Wilda一人身上，並由她獨力照顧兩子。

我是在律師行做會計，工作本身已經很大壓力，好像處理樓宇買賣就經常要趕deadline，而且數目絕不能有錯。離婚後我的壓力更大，因為要負起家庭及兒子學費的開支，我不能失去工作，但我不想領取政府援助，相信自己的能力可以應付。

▲ Wilda表示完成骨髓移植初期身體有如皮包骨，只有90磅，但多得家人悉心照顧。（受訪者提供）

患骨髓纖維化情況嚴重

未知是否日積月累的壓力所致，2000年的時候Wilda被驗出有骨髓增生的問題，2014年更發展成骨髓纖維化，醫生告知情況嚴重，即使打針、食藥、輸血都不能根治，情況更隨時會惡化，唯一方法是骨髓移植。

Wilda解釋︰

我從未聽過這個病，但原來在保險上它被定為血癌的一種，屬危疾，我才知道是甚麼一回事。不過鼻咽癌康復後我覺得每一日都是賺回來，兩個兒子亦已經長大，有自己事業，我也無牽掛了。

Wilda表示自己已豁出去，反而她的4個兄弟姊妹卻心急如焚，立刻驗骨髓，可是卻沒有一個跟她脗合。最終醫護人員為Wilda在骨髓庫找到一名初步脗合的捐贈者，但由於捐贈者在內地生活，不時穿州過省，因此幾經辛苦才聯絡上。骨髓移植手術日子定好了，Wilda亦早在數個月前做好了所有的準備工夫，當中包括切除脾臟，原來醫生認為她的脾臟太大，會影響骨髓移植的效果，因此需要先切除。

▲ Wilda當年在瑪麗醫院進行骨髓移植，因此亦加入了醫院的骨髓移植組，跟同路人互相支持。（受訪者提供）

骨髓移植一波三折

就在骨髓移植手術前數天，醫生卻突然把手術煞停，到底所為何事？

醫生發現我有痔瘡，怕手術時傷口有細菌感染，要我先切除痔瘡再做骨髓移植，但那最少要一、兩個月後，捐贈者到時能否聯絡上？他的身體狀況如何呢？太多變數了，我心情登時跌入谷底。

最後Wilda向院方苦苦哀求，並簽好了院方免責同意書，表明手術後一切後果自負，院方才答允手術如期進行。手術帶來的痛苦，Wilda至今仍歷歷在目︰

我需要先做一個強力化療，把體內的白血球降至零，才可進行骨髓移植，整個人很辛苦很辛苦，家人又不能探病。記得有天電視正播著旅遊飲食節目，我很渴望能夠去旅行及大吃大喝，於是我跟自己說，這只是過度期，捱過了就會好。最後我留醫了40日出院。

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忽略醫生叮嚀險受感染

骨髓移植手術非常順利，Wilda再一次踏出鬼門關，出院令她有種「放監」的感覺，但就在離院的一刻，她便將醫護人員的叮嚀拋諸腦後。由於Wilda的白血球指數還未回復正常水平，因此護士吩咐首個戒條是注意衛生，出院後要留在家中不能外出，還有任何時候都要戴上防護力強的N95口罩。

我食醫院的食物食到口淡淡，回家時路經一間粉麵店，我二話不說就入內點了一碗牛腩河，還加入最愛的辣椒油，實在美味，然後3天後我就跟家人四出飲茶了。

此外，Wilda因為嫌N95口罩太焗而選擇佩戴普通口罩，

我回醫院覆診時才知道其他的病者都非常小心謹慎，依足醫生的吩咐，因為一旦受感染後果很嚴重，自己真是唔識死！

加入髓康會 呼籲捐骨髓拯救生命

2016年Wilda加入了香港骨髓移植復康會（簡稱髓康會）當義工，後來更成為會中幹事，積極籌辦及參與髓康會的各項活動，會內的會員全都是接受過骨髓移植的康復者，Wilda表示樂於跟同路人分享自己的經歷，但最重要是鼓勵更多人捐贈骨髓拯救他人生命。

不少人都有誤解，以為捐贈骨髓萬一出錯就會變癱，那是脊髓而不是骨髓，捐骨髓並不會對身體造成創傷。

▲ 雖然兩個兒子已經長大成人並事業有成，但Wilda離世前仍然繼續工作，她感謝上司對她愛護有加。（受訪者提供）

問Wilda加入髓康會後有甚麼難忘的事？原來是數年前她到台灣出席由慈濟會（一個負責賑災救援及骨髓捐贈等工作的台灣慈善團體）舉辦的「捐受髓者相見歡」活動︰

團體安排了捐贈者與受惠者首次見面，場面很感人，有捐贈者道出如何在家人的反對下依然堅持捐贈的經過，並表示如今看見受惠者能健康生活，認為一切都很值得。

雖然Wilda未能跟救命恩人相認，但她希望在此道謝︰

我是無言感激！沒有你就沒有現在的我，我真的很幸運，我們並非近親但骨髓竟然非常脗合，是千金難買的緣份。

記者︰梁靜詩