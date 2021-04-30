【校長專欄】孩子趨早熟易墮網上交友陷阱 校長：小學談情說愛勿輕視

▲ 家長宜及早教導孩子，如何分辨友情與愛情。

「中學生應否談戀愛？」這個議題早於30年前就應改為「小學生應否談戀愛」，只是大多數人接觸小朋友不多，心理上也未必接受到，但事實上，現今的小朋友的確是早熟得很。

小一小二孩子談情說愛，屢見不鮮。很多時候，成年人都不會認真處理，覺得小朋友年紀還小，都是說說而已。相反，從孩子角度看，他們是認真的。第一個心理原因是他們強烈希望被愛，成人的愛、同儕的愛等，照單全收，來者不拒；第二個心理原因，是分不清「戀愛」和「友情」。這個課題由孩子，到青少年以至成人，都會有感到迷茫的時候，更何況是小小人兒。

如遇到此等情況，可以認真跟孩子談談，她/他喜歡那個人的哪些方面，會否同時間也對其他人有相同的感受，那會否是彼此欣賞，而不是戀愛。同時，亦可鼓勵孩子跟很多不同的人做好朋友，並跟孩子解釋：戀愛跟一般交朋友不同，那是成年人找尋終生伴侶的一個過程。現今社會是一夫一妻制，按社會制度，只可選擇一個人去共同生活、建立家庭。

至於交朋友，孩子可以有很多好朋友，可以一起玩耍，待成長了以後，才慢慢選擇共同過生活的人。當然，或許不少成年人未必同意這種說法，但是小朋友的世界就是比較簡單，很多事情要長大一點才能明白。這樣的解說，讓年紀小的孩子有一個初步概念，對日後確立戀愛觀及人生觀，是一個好的基礎。

在疫情下，我們迫不得已要讓孩子上網學習；而很多家長因要兼顧工作，難以看管子女使用互聯網的情況。這情況猶如把孩子丟進一個龍蛇混集，毫無道德底線的花花世界，可引發的問題非常大。不少孩子渴望交朋友和被愛，而網絡上自動彈出式的「交友廣告」，正正或成為他們滿足被愛需要的陷阱。

孩子在家納悶，在好奇心驅使下會進去看看，毫不出奇，但這些交友軟件非常危險，很多時含有色情成份。近日有不少報導，涉及兒童及青少年如何在對戀愛不清不楚的情況下，被網上不法分子騙得拍裸照上載......這已非「不會發生在我家孩子身上」的課題，值得和需要家長多加關注。因此，家長宜及早教導孩子，如何分辨友情與愛情，作為性教育的其中一部分。

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