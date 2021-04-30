【DSE2021】中文卷三聆聽提「黃粱一夢」等典故或嚇怕考生　綜合部分考演講辭有考生「做唔切」

▲ 中文試卷三聆聽及綜合能力考核今日（30日）開考。（陳永康攝）

中學文憑試（DSE）中文卷三聆聽及綜合能力考核今日（30日）開考，乙部題目涉青年生活取向，要求考生寫一份演講辭。有中文科老師分析考卷難度與以往相約，有考生亦覺得試卷簡單，惟有人指趕不及完成。

中文卷三聆聽及綜合能力佔全科分數26%。佔該卷分數20%的甲部聆聽部分，15題均為選擇題，題目涉及「莊周夢蝶」、「黃粱一夢」等成語典故。佔80%的乙部題目則圍繞青年生活，要求考生為「走向美好生活」的演講比賽撰寫演講辭，考生要根據角色，於閱讀材料中提及的4種青年生活取向選取其中兩項，選項分別為「創業致富」、「甘於平淡」、「充實見聞」及「自由工作」。考生亦要推薦一項暑期體驗活動並說明原因。

▲ 天主教慈幼會伍少梅中學中文科老師李嘉儀指，甲部聆聽部分提及一些成語典故，考生如不熟悉可能會「嚇親」。（陳永康攝）

天主教慈幼會伍少梅中學中文科老師李嘉儀表示，試卷難度與往年相若，甲部聆聽部分題目數量亦與以往差不多，較為有難度的部分是考卷提及一些成語典故，考生如不熟悉可能會「嚇親」，加上要結合前文後理才能得出意思，或會影響考生判斷答案，另外，聆聽中兩個學生的名字分別為樂心及天穎，考生可能難分辨兩人，是其中一個干擾因素。

李嘉儀分析，乙部題目較切合考生日常生活，加上相信平日亦會操練撰寫演講辭，考生應掌握有關寫作技巧。她指出，學生要留意措辭，語氣不可過謙或自大，應生動親切，見解論證也要緊扣題意。

李嘉儀亦坦言卷三對能力較低的學生而言是「救命卷」，擔心高中4個核心科目改革後，中文考試側重閱讀及寫作卷，或令學生成績差異更大，「貧者愈貧，富者愈富」，教師教學亦更「頭痛」。

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應屆考生黃同學感到聆聽部分題目比以往多，至於乙部，她本身在見解論證部分想寫3個論點，但最後因時間趕急，只及完成2個論點。蕭同學就認為今年試卷比以往輕鬆，在寫作部分寫自由工作者時，有以斜槓族為例，估計自己考試成績會比預期好。

葉同學則感到試卷難度中挺，作答過程及順利，預料可取3級。梁同學稱平常心作答，對今次乙部以演講辭出題感新穎，不過自己本身有操練因此沒有特別緊張。

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記者：黃悅晴