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【生命鬥士】李明蔚要馬浚偉代為更新fb　透露身體狀况轉差：我依然會努力

娛樂 15:55 2021/04/30

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李明蔚身體狀况轉差，需要馬浚偉代更新fb：「感激關心！」

抗癌鬥士李明蔚（Sarena）自從在2012年起確診患上罕見癌「鼻咽腺樣囊性癌症」，長年以來一直積極抗癌魔。可是Sarena病情反覆，近期露身體狀況更進一步下降，再度入院。

李明蔚在4月20日於個人facebook表示要抽腹水減少肚脹，也因為不夠氧氣導致呼吸吞嚥困難，於是醫生把她轉送到療養院及要服用嗎啡水減輕痛楚，之後她亦一直未有再更新社交平台。

【生命鬥士】飽受劇痛獲處方嗎啡水　李明蔚現轉至療養院：相信上天自有安排

（Facebook圖片）

馬浚偉代李明蔚發文

直到今天（4月30日），李明蔚的facebook終於有新帖子，可是卻是由馬浚偉代寫。

馬浚偉在李明蔚的facebook代為發文及上載歌曲《交換愛情》MV，寫道︰「大家好，我係馬浚偉，以下這段說話是Sarena叫我代她寫的：『大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀况已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！」

【生命鬥士】李明蔚肝腫瘤漲大致肚積水　靠輪椅代步未氣餒：希望在明天！

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最後，馬仔代李明蔚表示雖然身體轉差，仍會積極對抗癌魔：「未來嘅路會係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力，希望！我喺呢度再次多謝馬仔哥哥送呢隻MV俾我，喺呢度我將呢一首《交換愛情》MV送俾大家﹗～Sarena 李明蔚』」

同場加映：何綺雲訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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