【變種病毒】東涌染疫外傭男僱主兩度檢測陰性　任職全邁進心理服務中心周一曾短暫返中心

▲ 本港首現社區不明源頭變種病毒個案，涉及東涌映灣園一名39歲菲傭。（經濟日報資料圖片）

本港首現社區不明源頭變種病毒個案，涉及東涌映灣園一名39歲菲傭，其僱主的10個月大女嬰亦證染疫，4月29日發病，惟女嬰父母經檢測後未見初步陽性。詳情請見【下一頁】

東涌映灣園一名39歲菲傭的僱主夫婦，分別為全邁進心理服務中心心理學家及東涌靈糧堂秀德小學教師。位於旺角基利商業大廈的全邁進心理服務中心表示，患嬰父親屬中心臨床心理學家，平時主要在家工作，有個案才返中心，工作時會與病人面談，對上一次為4月14日；曾於周一(26日)短暫返中心取物品，逗留不超過2分鐘。

中心指，患嬰父親已進行2次檢測，結果均呈陰性，其他中心同事均不屬緊密接觸者，認為傳染中心風險極低，惟中心亦會建議職員進行檢測；並於得悉事件後，即時進行徹底消毒，今日亦會再覓清潔公司，加強中心消毒。

發言人指，中心所有心理學家必須全程佩戴口罩，與其他同事及客戶保持社交距離，所有輔導房間使用完後會徹底消毒及清潔，接待處及所有輔導房間均設有空氣淨化器，長期保持運作；而所有員工及客戶進入中心前須量體溫及全程佩戴口罩，中心每間房間及接待處空調系統均為獨立運作，非中央空調系統。

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記者：陳正怡