【12港人案】9人被控妨礙司法公正罪提堂　還押以待轉介文件

▲ 12名港人於去年涉偷越邊境，其中9人再被落案起訴，案件今（30日）午於東區裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

12名港人於去年涉偷越邊境，其中9人再被落案起訴1項作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串作為罪，案件今（30日）午於東區裁判法院提堂，各被告暫毋須答辯，案件押後至6月18日，以待控方準備轉介文件，期間各被告需還押候訊。

涉案9名被告包括廖子文（18歲；無業）、鄭子豪（19歲；技術員）、張俊富（24歲；學生）、張銘裕（21歲；運輸工人）、嚴文謙（22歲；學生）、17歲無業男、黃偉然（30歲；無業）、李子賢（31歲；測量員）及郭子麟（19歲；學生）。

9名被告同被控1項作出具有妨礙司法公正傾向及意圖的作為或一連串作為罪，控罪指9人於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港，連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出1項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致9名被告，以及喬映瑜、鄧棨然和李字軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查，及因該調查而引發的刑事訴訟。

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記者：楊詠渝