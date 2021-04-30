【變種病毒】政府呼籲僱主外傭經網上預約接受檢測　擬要求外傭續約時要接種認可疫苗

新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增4宗新冠肺炎確診個案，2宗輸入個案，2宗為本地感染，涉及東涌映灣園悅濤軒第11座一名39歲菲傭證實確診，其僱主的10個月大女嬰亦證染疫。食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、衞生署衞生防護中心總監林文健及食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻會見傳媒交代疫情最新情況。

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羅致光表示，現時外傭的工作主要是協助照顧家人，特別照顧長者，所以與安老院照顧長者的情況相似；亦考慮到他們在假日會與朋友見面，因此如有感染個案的話，有可能出現跨家庭交叉感染，故屬高風險群組。

羅致光亦表示，全港有約37萬名外傭，若聚集在未來周末2日主8行檢測，難免會出現排長龍情況，呼籲外傭檢測前應先在網上預約；另呼籲外傭定期接受檢受。

另外，羅致光提到，因應疫情最新情況，港府要求就外傭工作申請加入新要求，包括外傭續約時須已接種新冠疫苗等。他續指，政府明天（1日）將會在外傭聚集地點作出宣傳及呼籲遵守群組聚集的規例，如有違法行為，執法部門將會採取行動。

被問到外傭申請續約的工作簽證要求，羅致光指其工作性質的情況，加上在休息期間會有聚會，故面對的風險較高，因此在工作簽證考慮方面，政府希望外傭已進行接種。他亦提到，外傭完成合約後會返回原居地放假，當她們回到原居地後再回港的話，當中或涉及病毒有機會帶到香港，所以已接種新冠疫苗作為考慮工作簽證的一部分是有其需要。

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記者：曾卓鋒