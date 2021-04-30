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【基層醫療】港府批出11個地區康健站營運服務合約　料今年第四季投入服務

社會 16:13 2021/04/30

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政府批出11個地區康健站營運服務合約，料今年第四季投入服務。（經濟日報資料圖片）

今屆港府因未及尋得合適地點設地區康健中心，將設「地區康健站」作過渡，食衞局今日公布，批出中西區、灣仔區、油尖旺區等11區「地區康健站」的營運服務合約，其中中西區、東區及沙田區地區康健站由香港復康會營運，油尖旺區、九龍城區則由樂善堂營運。當局於3年計劃期內設地區康健站，料涉5.96億元非經常開支。

食衞局表示，「地區康健站」提供不同層面以預防為中心的基層醫療健康服務，包括健康推廣和教育、健康風險評估及慢性疾病管理，營運者須為「地區康健站」的主中心物色合適地點作為其主要服務點。各區的「地區康健站」預期於今年第四季投入服務。

營運「地區康健站」的非政府機構：

  • 中西區：香港復康會
  • 灣仔區：循道衛理中心
  • 東區：香港復康會
  • 油尖旺區：九龍樂善堂
  • 九龍城區：九龍樂善堂
  • 觀塘區：基督教聯合醫務協會
  • 北區：香港基督教女青年會
  • 大埔區：基督教聯合醫務協會
  • 西貢區：基督教靈實協會
  • 沙田區：香港復康會
  • 離島區：鄰舍輔導會

當局稱，政府資助非政府機構在上述11區推出過渡性質的重點基層醫療健康服務，希望為長遠建立一個以預防為中心的基層醫療健康體系打好基礎。

政府正同時推展在全港各區設立地區康健中心永久選址的工程計劃，「地區康健站」的服務日後會適當地過渡至當區的地區康健中心。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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