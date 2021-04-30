【電影票房戰】古天樂撼輸贏自己　《真‧三國無双》力壓《金錢帝國》成開畫冠軍

▲ 古天樂在《真‧三國無双》飾演呂布。

由周顯揚執導及監製，獲日本遊戲商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權、改編自同名電子遊戲的電影《真·三國無双》，在昨日（4月29日）在港上映，結果以開畫票房連特別場累收52萬（開畫首天單日收44萬），壓倒同日開畫的6部電影。

《真·三國無双》片更成為今年華語片首日開畫最高票房第二位，僅次《拆彈專家2》（收117萬元），至於今年華語片首日最高票房的第三位則為《一秒拳王》（收37萬元）、第四位《金錢帝國：追虎擒龍》（收33萬元）、第五位《狂舞派3》（收31萬元）。

▲ 韓庚在《真‧三國無双》飾演關羽

今個五一檔期出現古天樂打古天樂，除《真·三國無双》有古仔外，另外他與4位影帝級人馬梁家輝、吳鎮宇、林家棟、鄭則仕合演的《金錢帝國：追虎擒龍》亦在同日上畫。

結果，《金錢帝國：追虎擒龍》片單日票房收33萬，單日票房排第三位的是由「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）孭飛的《讀心叛變》（Chaos Walking），收19萬元；其他同日上畫的電影尚有《是夜屍了》（The Vigil）、《惡與他們的距離》（There is No Evil）、《在星空盡頭等你》（Supernova）及台灣片《腿》。

▲ 王凱在《真‧三國無双》飾演曹操。

《真·三國無双》不止贏開畫票房，連「光榮」社長襟川陽一也特別以親筆簽名信稱讚《真·三國無双》展示遊戲裏的畫面效果非常逼真。

在電影公司的最新宣傳片內，就展示大量神還原的英雄「無双」CG，地動天搖的效果相當震撼。由於故事情節核心及人物則皆源自三國演義，宣傳片亦出現了電影中提及的三國典故如「孟德獻刀」、「連環美人計」、「怒鞭督郵」、「溫酒斬華雄」、「十八路諸候伐董」、「三英戰呂布」，文武戲雙全。

票房資料：

4月29日香港首日上畫電影單日票房三甲：

《真‧三國無双》 44萬元（開畫票房連特別場累收52萬元）

《金錢帝國：追虎擒龍》33萬元

《讀心叛變》19萬元

2021年香港華語電影首日票房：

《拆彈專家2》117萬元

《真‧三國無双》52萬元

《一秒拳王》37萬元

《金錢帝國：追虎擒龍》33萬元

《狂舞派3》31萬元