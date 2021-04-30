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【放寬措施】社署宣布安老院及殘疾人士院舍5月10日起可實施有限度探訪　訪客須事先預約

社會 16:24 2021/04/30

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安老院及殘疾人士院舍可於5月10日開始實施有限度的探訪安排（資料圖片）

新冠肺炎疫情稍緩，社署今日（30日）宣布，因應疫情的最新情況，在減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日開始實施有限度的探訪安排，當中包括：

  • 訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約；

  • 已接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗並於探訪前滿14天的訪客（必須出示有關接種疫苗記錄），須提供探訪前72小時內的2019冠狀病毒病檢測陰性結果證明或提供探訪前24小時內進行的2019冠狀病毒病抗原快速測試陰性結果。訪客需自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱

  • 沒有接種疫苗或只接種一劑疫苗或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的2019冠狀病毒病檢測陰性結果證明

  • 沒有接種疫苗或未完成接種兩劑疫苗或未持有探訪前72小時內的2019冠狀病毒病檢測陰性結果證明的訪客（公務探訪者除外），如因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交2019冠狀病毒病檢測陰性結果證明；

  • 院舍必須採取謹慎而有效的措施，以減低感染的風險，包括限制訪客數目，以免院內聚集人群，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多一人（公務除外），確保訪客與其他人保持適當的社交距離，探訪應在有適當擋隔及經常消毒的指定位置進行，及院舍須核實訪客符合有關要求及備存有關訪客記錄

  • 訪客在進入院舍前須量度體溫，並進行手部衞生及佩戴外科口罩並在探訪期間全時間佩戴外科口罩；院友亦應戴上外科口罩及在可行情況下佩戴眼部防護。　

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

 

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