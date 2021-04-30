【ERROR自肥企画】ERROR四子攞正牌自肥　重現炸Sound Bear情境

▲ ERROR四子發放笑彈。

ViuTV全新節目《ERROR自肥企画》由下周一（4月3日）起播出。「非主流男子組合」ERROR，自出道以來都在演藝路上載浮載沉，但憑著在《ERROR遊》系列及《ERROR自救TV》中真誠又毫無保留的演出，終於感動廣大觀眾，贏得掌聲，也總算「自救」了面前的演藝路。

自信滿載，這次強勢回歸就是要拿著民意當令箭，自把自為一次，用公司資源盡情「自肥」，滿足一己私慾同時，用最「ERROR」的方式娛樂大家！

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節目第一集ERROR繼續貫徹其無厘頭作風，一出場即惡搞日本動漫角色，其中193更以女裝短裙示人，令人又驚又喜。此外，ERROR亦邀得「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L搞笑客串。

惡搞一番後，節目中再現《ERROR遊》系列似曾相識的場景，ERROR被帶到一個Sound Bear雕塑前，在毫無預警下Sound Bear突然爆炸，嚇得四子立刻後退。

▲ 《ERROR自肥企画》由下周一（3日）播出。

之後ERROR進行首個「自肥」遊戲，各人要從四面特製牆壁中揀選其中一面，再以高速奔跑衝破牆壁，當中只有一人最後能成功避開牆後的顏料池，奪得港幣1000元現金獎。四子為了「自肥」，不惜一切互相殘殺，引發連串瘋狂爆笑事件！

同場加映：糖妹訪問