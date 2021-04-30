【親子郊遊】帶4歲女行山走過超過40條山徑　領隊爸爸：藉行山教女珍惜大自然

▲ 帶4歲女行山走過超過40條山徑，領隊爸爸推介3條親子超輕鬆行山路線。

疫情下最愛去旅行的港人不能出國遊玩，不少家長喜歡帶小朋友到郊外接觸大自然，還能欣賞香港獨有的景色。香港行山領隊戴緻賢（Johnny）在香港土生土長，熱愛行山，在香港多座山野留下不少足印，在女兒出生後，經常帶同家人四處郊遊，他希望透過接觸大自然，令女兒從小學會珍惜。

野孩子Johnny年輕時已愛上行山，透過行山活動更認識了太太，以往的拍拖活動就是行山。待女兒出生後，他間中會帶著還是繈褓的女兒到山上放風，感受大自然的奧秘。漸漸地，行山成為一家人的恆常活動，即使女兒有時疲累「扭抱」，Johnny也從不叫苦，繼續扛著十多公斤上山。女兒來年5歲，Johnny數數手指，他已經帶女兒走過超過40條行山徑，他打趣地說：

小朋友長大得好快，手抱行會越來越重，但到她識行識走時，又好惦念她在自己懷中時。

▲ 香港行山領隊戴緻賢（Johnny）在香港土生土長，熱愛行山。（文子健攝）

Johnny清楚人類本來是大自然的其中一個成員，他最想藉著行山讓女兒明白人類要珍惜大自然，

我們要與大自然每一個成員和平相處，我想藉著行山可以教導小朋友，一花一草一樹一木我們都要珍惜。

他又希望，女兒透過接觸大自然對植物、環境產生一份喜愛感、尊重感及愛護感，甚至關注植物的福祉，

這是我作為一個爸爸、行山領隊、生態導賞員，傳承女兒的信息。

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親子遊大美督家樂徑 行山前的準備事項

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在眾多郊遊徑中，Johnny推介大美督家樂徑，除了因路程短、只有約1公里外，成年人約15至20分鐘便可走完。另外家長可與小朋友在行山過程中準備一些玩具及肥皂泡玩具，讓他們在山上放電約一個至兩個小時。

短短路程中，除了可以俯瞰淡水湖、仰望八仙嶺、船灣海以及馬屎洲的風景外，還可以沿著山徑尋找十二生肖標柱，家長們可趁機介紹十二生肖歷史，寓學習於娛樂。除此，在大美督不單單只有行山，家長可帶同小朋友踩單車、划艇或漫遊大壩，

一日可以進行多個娛樂活動，是一個不錯的選擇。

▲ 行山前的準備。（文子健攝）

他建議，爸爸媽媽帶小朋友行山前，應準備足夠的水份及補充能量的小食，例如鹽糖、寶礦力水特、朱古力、寶礦力粉、消毒濕紙巾、有搓手液、防曬噴霧及蚊怕水等等，甚至可準備零食或小蛋糕補充體力。

其他親子山遊山徑推介

至於其他值得推介的親子行山路線，當中包括城門水塘、塔門及橋咀島——半月灣。荃灣的城門水塘，走一圈大約2至3個小時，沿途有草地涼亭，家長可與小朋友一同野餐，環境舒服，小朋友還能放電。

除此，離島也是好選擇，Johnny又推介到塔門，一家大細可在廣闊的草原上野餐放風箏，還有士多補給，看牛牛與大自然接觸。離島另一個好選擇是如橋咀島——半月灣，從新山徑走到橋咀正灘，行大約一個小時，途中風景優美。

城門水塘及塔門的塔門的難度為1星，而橋咀島——半月灣的難度則為2星，基本上，如果父母行得，BB時已可用揹帶、背囊架帶著小朋友行山，如小朋友已識行，2歲理應可帶他們行家樂徑。

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行山注意事項



1.小朋友要行山徑的內圍



Johnny提醒，因為小朋友比較活躍，蹦跳，稍有不慎踩錯腳，踩上邊緣，有機會會令小朋友受傷，所以應走山徑的內圍較為安全。

2.不要隨便亂摸植物



家長在行山前，應先給小朋友一個有力的警告訊號，「觸摸植物可能會有汁液流出，或會引致敏感，嚴重可導致眼盲。」Johnny建議，如果持續感到痕癢，應立刻落山找清潔水源沖洗，或以濕紙巾摸乾淨，最壞情況要找醫生治療及評估。

3.小朋友不能離開父母視線範圍



山上充滿危險，若轉彎後看不見小朋友，家長們就不應讓孩子超越視線範圍太多，「假設小朋友不知道危險性，滑下斜坡可能會弄到手腳甚至頭部，這是要避免的事。」

4.小朋友行山衣著



在香港，較難為小朋友購買快乾物料的衣服，所以家長只需為小朋友準備一件棉質鬆身的長袖衣服及長褲，防止蚊蟲叮咬，亦需帶備多一套衣服在行山後作替換。

而鞋子方面，坊間的小朋友行山鞋較稀少難買，Johnny說，小朋友行山只需一對能讓他們上體育堂的運動波鞋，不要太緊太鬆。

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記者：梁節儀