【2021母親節】ELEMENTS圓方母親節特別禮遇　消費滿指定金額可享$50,000獎賞

▲ ELEMENTS 圓方於母親節推出多項特別禮遇。（商場提供）

ELEMENTS圓方為迎接母親節，由即日起至5月9日期間除舉行春夏繽紛購物賞外，可享額外禮遇。顧客消費滿$100,000，可獲贈總值超過$50,000的商場現金券及商戶禮券，適用於場內逾百間人氣商店，包括Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、lululemon及Estee Lauder等，是挑選母親節禮物的好選擇。

商場亦有母親節額外禮遇，顧客以電子貨幣消費滿$100,000，即可享總值超過$50,000獎賞，包括$20,000 商場現金券、PREMIERE CINEMAS電影禮券兩張及買一送一電影禮券10張，以及$29,000商戶禮券。



此外，以電子貨幣即日單一消費滿$2,000，亦可享總值$2,000獎賞，包括$1,000餐飲現金券、PREMIERE CINEMAS買一送一電影禮券兩張及$800商戶禮券；消費滿$28,000，更可享總值$8,000獎賞，包括$2,200商場現金券、PREMIERE CINEMAS電影禮券兩張及買一送一電影禮券10張，以及$4,600商戶禮券。

記者︰黃依情